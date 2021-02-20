Обычно люля-кебаб готовят из жирной баранины, но можно поэкспериментировать и приготовить блюдо из куриного мяса с овощами. Домашний кебаб получится сочным и вкусным.

Для того чтобы приготовить люля-кебаб из курицы с овощами, нам понадобится:

куриное филе – 200-300 г

яйцо – 1 шт.

сливки – 100 мл

репчатый лук – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

твердый сыр – 50 г

сладкий перец – 1 шт.

помидоры -1-2 шт.

растительное масло – 2 ст. ложки

вино белое сухое – 100 г

куркума, перец молотый, чесночная приправа, приправа для курицы и сушенный укроп – по вкусу

Куриное филе тонко отбить и измельчить ножом. Болгарский перец промыть и нарезать мелкими кубиками. Таким же образом нарезать лук и сыр. Нюанс: вместо куриного филе можно использовать куриный фарш со свиным или говяжий – так блюдо получится более сочным.

В емкость с овощами и сыром добавить яйцо, рубленую петрушку, укроп, перец и чесночную приправу. Все тщательно перемешать с измельченным куриным мясом.

Из полученной смеси сформовать колбаски, надеть их на бамбуковые шпажки и выложить на противень или сковороду, смазанные маслом. Мясо поместить в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут. Нюанс: люля- кебаб можно также обжарить на обычной сковороде, после чего поместить блюдо на бумажные салфетки, чтобы немного стекло масло.

Для приготовления соуса выпарить вино, добавить сливки, приправу к курице, куркуму и готовить на небольшом огне до загустения.

Готовый куриный люля-кебаб выложить на тарелку, украсить дольками помидоров и полить сливочным соусом.

Ориентировочная стоимость блюда – 90 гривен.

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