Новости Одессы и Одесской области

На Одесчину надвигаются сильные заморозки: о чем должны позаботиться водители

На Одесчину надвигаются сильные заморозки: о чем должны позаботиться водители

В ближайшие дни в Украине и, в частности, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В этой связи в одесской мэрии призывают водителей позаботиться о безопасности на дорогах.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на информацию украинского Гидрометцентра, сегодня, 16 октября, в западных областях, 17-18 октября в северных областях, а 19 октября и на юге страны ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют сильные заморозки от 0 до -5°С.

«Настоятельно просим водителей позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием», – призывают в одесской мэрии.

Также водители должны помнить о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, и во время движения по проезжей части соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Напомним, с 15 октября синоптики прогнозировали понижение среднесуточной температуры воздуха в Одессе и области. Как сообщалось, в ближайшие дни в регионе ожидаются ночные заморозки, а днем будет ветрено и прохладно.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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