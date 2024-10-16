На Одесчину надвигаются сильные заморозки: о чем должны позаботиться водители

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на информацию украинского Гидрометцентра, сегодня, 16 октября, в западных областях, 17-18 октября в северных областях, а 19 октября и на юге страны ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют сильные заморозки от 0 до -5°С.

«Настоятельно просим водителей позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием», – призывают в одесской мэрии.

Также водители должны помнить о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, и во время движения по проезжей части соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Напомним, с 15 октября синоптики прогнозировали понижение среднесуточной температуры воздуха в Одессе и области. Как сообщалось, в ближайшие дни в регионе ожидаются ночные заморозки, а днем будет ветрено и прохладно.