Церковне свято 17 жовтня: як не спричинити бідність

Пророк Осія: викривав беззаконня ізраїльтян

17 жовтня за новим церковним календарем (30 жовтня за старим) – день пам’яті святого пророка Осії. Він жив у ХІ столітті до Різдва Христового і був пророком у царстві Ізраїль. Осія був сином Беела, і його братом був інший відомий пророк – Ісая.

Осія був відомий своїми пророцтвами, спрямованими на відновлення віри та духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і залишити ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і вражаючими і дуже вплинули на народ. Осія також був відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир та благоденство.

Окрім цього, Осія передбачив повернення Христа з Єгипту, його воскресіння на тридцятий день та перемогу над смертю. Усі ці пророцтва є у книгах Святого Письма.

Після себе пророк Осія залишив книгу пророчих послань. Осія – єдиний пророк Ізраїлю, який залишив письмові пророцтва.

За старим стилем сьогодні День пам’яті священномученика Єрофея, єпископа Афінського.

Прикмети на 17 жовтня: що віщує швидку негоду

Прикмети на сьогоднішній день допоможуть передбачити, чи скоро буде зима і якою буде найближчим часом погода:

іній з ранку – найближчими днями буде сонячна та суха погода;

несподівано заспівали снігурі – чекай на негоду;

ворони зібралися в зграї і сидять, насміхнувшись – погода зіпсується;

береза ​​ще не скинула листя – зими ще не буде;

небо на заході сонця червоне – до сильного вітру.

У народному календарі 17 жовтня – свято Осія Колесник. Прозвали його так, бо цього дня знімали колеса з літніх возів, лагодили і ховали до весни, а натомість діставали сани.

Що не можна робити 17 жовтня

Не слід виливати воду після купання дитини на вулицю – погано спатиме.

Не дивіться у вічі жебракам – накликаєте бідність.

Забороняється витрачати багато грошей.

Не варто вирушати в далеку дорогу, а також брати гроші у борг – повернути їх буде важко.

Також цього дня краще не розпочинати нових справ і не будувати планів, а тим більше про них розповідати, бо нічого не справдиться.

Що можна робити 17 жовтня

Пророк Осія любив порядок і тишу, тому всі важливі питання та турботи краще відкласти на потім. Жінкам у цей день радять більше відпочивати, щоби зберегти здоров’я.

Так само пророка знали, як доброї людини, тому прикмети рекомендують у день святого зробити три добрі справи. Неважливо, що саме: допомогти по господарству комусь із сусідів, сходити в магазин, пригостити домашньою випічкою, нагодувати бездомних тварин, перевести літню людину через дорогу тощо. завжди будуть гроші.

Цього дня наші предки обов’язково готували на вечерю страву з курятини. Птах символізував достаток і щастя. А щоб поправити здоров’я, їли куряче серце.

У кого іменини 17 жовтня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Юліан, Кузьма, Леонтій, Анатолій, Андрій, Йосип, Антон, Олександр, Сергій.

За старим стилем іменини святкують Петро, ​​Яків, Тихін, Микола, Володимир, Дмитро, Михайло, Павло, Василь, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 17 жовтня, є яскравий напівдорогоцінний камінь циркон. У давнину з циркону створювали амулети, наділяючи їх особливою владою. Вірили, що вони наділяють господаря неабиякою інтуїцією.