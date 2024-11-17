Церковный праздник 17 ноября: традиции, приметы и о чем просят Григория Зимоуказателя

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь в 2023 году все непереходящие праздники переместились на 13 дней вперед. Впрочем, религиозные общины и монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) придерживаются юлианского (старого) календаря.

Церковный праздник в Украине по новому стилю

В православном календаре 17 ноября по новому стилю (30 ноября по старому) отмечается память святителя Григория Чудотворца, который был первым епископом Неокесарийским и посвятил свою жизнь служению Господу.

При рождении будущего святителя нарекли Феодором. Он появился на свет в III веке в городе Неокесария Понтийская. Происходил из состоятельной благородной семьи, где придерживались языческих традиций. С детства проявлял способности к наукам и вел добродетельную жизнь, из-за чего нередко становился объектом насмешек сверстников. Позже вместе с братом отправился в Палестину. В то время в Кесарии Палестинской действовала теологическая школа христианского наставника Оригена. Услышав его проповедь, братья стали его последователями.

Приняв христианство, Григорий намеревался уединиться от светской жизни. Однако судьба распорядилась иначе: в 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил его в епископа Неокесарийского. Вскоре Григорий получил дар творить чудеса – исцелял тяжелобольных, изгонял нечистую силу, мирил враждующих.

На протяжении своего жизненного пути святитель совершил множество благодеяний и неустанно помогал людям. Точный год его кончины неизвестен. Самым выдающимся его произведением считается «Символ веры Григория Чудотворца».

Церковный праздник 17 ноября по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского. Подробнее об этом церковном празднике и связанных с ним предписаниях мы рассказывали отдельно.

Народные традиции 17 ноября

В народе этот день называют праздником Григория Зимоуказателя. По древнему поверью, погода от рассвета до полудня предвещала характер первой половины зимы, а от полудня до сумерек – второй.

Ограничения этого дня

С началом Рождественского поста стоит особенно остерегаться повседневных грехов. В день святого Григория, как и каждый день, следует воздерживаться от гнева, лени, отчаяния, черствости к ближнему. Во время поста верующие должны соблюдать определенные ограничения в пище – подробный календарь питания на Рождественский пост 2024 года мы публиковали ранее.

Народная традиция предостерегает в этот день от дальних путешествий, одалживания денег и небрежности в одежде.

Что рекомендуется делать 17 ноября

В день почитания Григория Чудотворца верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении от недугов, даровании детей, укреплении веры и помощи в сложных жизненных ситуациях.

По древней традиции в этот день обязательно посещали баню, веря в ее целебные свойства. Праздник проводили в семейном кругу, стараясь отдохнуть от будничных дел и создать радостную атмосферу. Особое значение придавали исполнению данного слова – это предвещало успех в грядущем году.

Именинники 17 ноября

По новому стилю именины празднуют Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил.

По старому стилю день ангела отмечают Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан.

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