Церковне свято 17 листопада: традиції, прикмети та про що просять Григорія Чудотворця

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар у 2023 році всі неперехідні свята перемістилися на 13 днів вперед. Втім, релігійні громади та монастирі Украінської православної церкви (УПЦ) дотримуються юліанського (старого) календаря.

Церковне свято в Україні за новим стилем

У православному календарі 17 листопада за новим стилем (30 листопада за старим) відзначається пам’ять святителя Григорія Чудотворця, котрий був першим єпископом Неокесарійським та присвятив своє життя служінню Господу.

При народженні майбутнього святителя нарекли Феодором. Він з’явився на світ у III столітті в місті Неокесарія Понтійська. Походив із заможної шляхетної родини, де дотримувалися язичницьких традицій. Змалку виявляв хист до наук і провадив доброчесне життя, через що нерідко ставав об’єктом насмішок однолітків. Згодом разом із братом вирушив до Палестини. На той час у Кесарії Палестинській діяла теологічна школа християнського наставника Орігена. Почувши його проповідь, брати стали його послідовниками.

Прийнявши християнство, Григорій мав намір усамітнитися від світського життя. Однак доля розпорядилася інакше: у 245 році єпископ Амасійський Федим висвятив його на єпископа Неокесарійського. Невдовзі Григорій отримав дар творити чудеса – зцілював тяжкохворих, виганяв нечисту силу, мирив ворогуючих.

Упродовж свого життєвого шляху святитель здійснив численні благодіяння та невтомно допомагав людям. Точний рік його упокоєння невідомий. Найвизначнішим його твором вважається “Символ віри Григорія Чудотворця”.

Церковне свято 17 листопада за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського. Детальніше про це церковне свято та пов’язані з ним приписи ми розповідали окремо.

Народні традиції 17 листопада

У народі цей день називають святом Григорія Зимовказівника. За давнім повір’ям, погода від світанку до полудня віщувала характер першої половини зими, а від полудня до смеркання – другої.

Обмеження цього дня

З початком Різдвяного посту варто особливо пильнувати себе від повсякденних гріхів. У день святого Григорія, як і щодня, слід утримуватися від гніву, ліні, зневіри, черствості до ближнього. Під час посту віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі – докладний календар харчування на Різдвяний піст 2024 року ми оприлюднювали раніше.

Народна традиція застерігає цього дня від далеких подорожей, позичання коштів та недбалості в одязі.

Що рекомендується робити 17 листопада

У день вшанування Григорія Чудотворця віряни звертаються до нього з проханнями про зцілення від недуг, дарування дітей, зміцнення віри та допомогу у складних життєвих ситуаціях.

За давньою традицією цього дня обов’язково відвідували лазню, вірячи в її цілющі властивості. Свято проводили у родинному колі, намагаючись відпочити від буденних справ і створити радісну атмосферу. Особливого значення надавали виконанню даного слова – це віщувало успіх у прийдешньому році.

Іменинники 17 листопада

За новим стилем іменини святкують Григорій, Геннадій, Іван, Захар, Михайло.

За старим стилем день ангела відзначають Іван, Порфирій, Олександр, Микола, Євгенія, Ілля, Степан.

Читайте також: Повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями