Церковный праздник 15 декабря: этот святитель жил в Украине еще до крещения Руси

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Например, Украинская Православная Церковь. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник по новому стилю

День памяти святителя Стефана

Православный праздник 15 декабря по новому календарю — день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, и Собор крымских святых.

Святитель Стефан родился в конце VII века, в Каппадокии. Воспитывали его в христианских традициях, и с 15 лет он учился в Константинополе. Мальчик имел незаурядные способности, и вскоре о нем узнал Константинопольский патриарх Герман. Он познакомился со Стефаном и оставил его при себе. Несколько лет провел Стефан, служа церкви, а потом принял постриг и ушел в монастырь, а оттуда — искать уединения.

Примерно в это время в Сурожe (ныне г. Судак в Крыму, Украина) умер епископ. Жители города приехали в Константинополь просить назначить нового архипастыря. Патриарх Герман не мог выбрать достойного, и тогда, по преданию, ему во время молитвы явился ангел и указал на Стефана. Стефана рукоположили в епископа, и он уехал в свою епархию.

Когда на византийский престол взошел император-иконоборец Лев Исавр, он сместил патриарха Германа. Тогда святитель Стефан приехал в Константинополь и обличил императора в иконоборчестве. Святителя не удалось склонить к иконоборческой ереси, поэтому его заключили в темницу в Константинополе. Вышел оттуда исповедник после смерти императора.

В глубокой старости Стефан вернулся в Сурож, где и умер 15 декабря, но точный год смерти неизвестен. Вскоре после его смерти произошло чудо: еще при жизни Стефан всячески помогал слепому от рождения Ефрему в Сурожe. Когда святой умер, Ефрем очень горевал и попросил отвести его поклониться мощам. Как только он припал к ним, то сразу прозрел. Святой Стефан является покровителем города Судак.

Собор крымских святых

15 декабря по новому стилю празднуют Собор крымских святых, почитая всех святых, подвижников и святителей, которые украсили украинский Крым подвигами христианского просвещения, мученичества и исповедания.

Святой Андрей Первозванный принес в Крым слово евангельской проповеди уже в I веке. В этой же эпохе состоялась христианская миссия священномученика Климента, епископа Римского, который мученически погиб в Крыму. В IV веке на полуострове было уже пять епархий, а в древнем Херсонесе (Корсуни, сейчас он находится в городской зоне Севастополя), принял крещение киевский князь Владимир.

К числу Божьих угодников и чудотворцев, которые своей жизнью, подвигами и чудесами освятили Крым, принадлежат: апостол Андрей Первозванный, равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские, равноапостольный великий князь Владимир, преподобномученица Параскева, священномученик Климент, Папа Римский, священномученики епископы Херсонесские Агафодор, Василий, Евгений, Елпидий, Еферий, Ефрем и Капитон, исповедник Мартин, папа Римский, исповедник Стефан, архиепископ Сурожский, Савва, архиепископ Сурожский, Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский. Они и многие другие стали небесными покровителями земли Крымской.

В этот день обращаются ко всем крымским святым, подвижникам и святителям со словами: «Величаем вас, все святые, в украинском Крыму воссиявшие, и чтим святую память вашу, ибо вы молите за нас Христа Бога нашего».

Празднование памяти всех святых земли Крымской было установлено в 1988 году, в тысячелетие крещения Руси.

Какой церковный праздник 15 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

Народный праздник, приметы и традиции

О чем говорят приметы на 15 декабря

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время, весне и урожае:

выпало много снега — будет хороший урожай зерновых и травы;

снежные узоры на окнах с утра — к ранней и теплой весне;

вороны кружат над домами — к ненастью;

кошка спит целый день — зима будет суровой и морозной.

В народе 15 декабря — праздник Стефанов день. В старые времена в это время было очень холодно, поэтому говорили: «Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают».

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 декабря церковь не одобряет брани, ссор, сквернословия, нельзя завидовать, мстить, лениться, злоупотреблять алкоголем, отказывать в помощи и милостыне, а тем, кто постится, — нарушать правила поста.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует жаловаться на холодную погоду — считается, что тогда здоровье будет слабым. Чтобы укрепить его, нужно, наоборот, сохранять бодрость и хорошее настроение.

Что можно делать 15 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Стефану — просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день принято подавать милостыню, а также отдавать нуждающимся теплую одежду, делать кормушки для птиц — это гарантирует удачу на следующий год.

Кто отмечает день ангела 15 декабря

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Александр, Василий, Иларион, Степан, Павел.

По старому стилю день ангела у Степана, Андрея, Ивана, Николая, Кирилла, Владимира, Матвея, Бориса, Сергея, Маргариты.

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