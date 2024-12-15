Церковне свято 15 грудня: цей святитель жив в Україні ще до хрещення Русі

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято за новим стилем

День пам’яті святителя Стефана

Православне свято 15 грудня за новим календарем – день пам’яті святителя Стефана, сповідника та архієпископа Сурозького, і Собор кримських святих.

Святитель Стефан народився наприкінці VII століття, в Каппадокії. Виховували його в християнських традиціях, і з 15 років він навчався в Константинополі. Хлопчик мав неабиякі здібності, і незабаром про нього дізнався Константинопольський патріарх Герман. Він познайомився зі Стефаном і залишив його при собі. Кілька років провів Стефан, служачи церкві, а потім прийняв постриг і пішов у монастир, а звідти – шукати усамітнення.

Десь у цей час у Сурожі (нині це м. Судак у Криму, Україна) помер єпископ. Жителі міста приїхали до Константинополя просити призначити нового архіпастиря. Патріарх Герман не міг обрати гідного, і тоді, за переказами, йому під час молитви явився ангел і вказав на Стефана. Стефана висвятили на єпископа, і він поїхав у свою єпархію.

Коли на візантійський престол зійшов імператор-іконоборець Лев Ісавр, то змістив патріарха Германа. Тоді святитель Стефан приїхав до Константинополя і викрив імператора в іконоборстві. Святителя не вдалося схилити до іконоборчої єресі, тому його ув’язнили в темницю в Константинополі. Вийшов звідти сповідник після смерті імператора.

У глибокій старості Стефан повернувся до Сурожа, де й помер 15 грудня, але точний рік смерті невідомий. Незабаром після його смерті сталося диво: ще за життя Стефан усіляко допомагав сліпому від народження Єфрему в Сурожі. Коли святий помер, Єфрем дуже сумував і попросив відвести його поклонитися мощам. Щойно він припав до них, то одразу прозрів. Святий Стефан є покровителем міста Судак.

Собор кримських святих

15 грудня за новим стилем святкують Собор кримських святих, вшановуючи всіх святих, подвижників і святителів, які прикрасили український Крим подвигами християнської просвіти, мучеництва та сповідання.

Святий Андрій Первозванний приніс до Криму слово євангельської проповіді вже в I столітті. У цій же епосі відбулася християнська місія священномученика Климента, єпископа Римського, який мученицьки загинув у Криму. У IV столітті на півострові було вже п’ять єпархій, а в стародавньому Херсонесі (Корсуні, зараз він знаходиться в міській зоні Севастополя), прийняв хрещення київський князь Володимир.

До числа Божих угодників і чудотворців, які своїм життям, подвигами і чудесами освятили Крим, належать: апостол Андрій Первозванний, рівноапостольні Кирило і Мефодій, вчителі слов’янські, рівноапостольний великий князь Володимир, преподобномучениця Параскева, священномученик Климент, Папа Римський, священномученики єпископи Херсонеські Агафодор, Василь, Євген, Елпідій, Еферій, Єферій, Єфрем і Капітон, сповідник Мартін, папа Римський,сповідник Стефан, архієпископ Сурозький, Сава, архієпископ Сурозький, Лука (Войно-Ясенецький), архієпископ Сімферопольський і Кримський. Вони та багато інших стали небесними покровителями землі Кримської.

Цього дня звертаються до всіх кримських святих, подвижників і святителів зі словами: “Величаємо вас, усі святі, що в українському Криму засяяли, і вшановуємо святу пам’ять вашу, бо ви молите за нас Христа Бога нашого”.

Святкування пам’яті всіх святих землі Кримської було встановлено 1988 року, на тисячоліття хрещення Русі.

Яке церковне свято 15 грудня за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті святого Авакума, одного з 12 малих пророків. Раніше “Одеське Життя” розповідало, яке сьогодні церковне свято відзначають за старим стилем і що не можна робити в цю дату.

Народне свято, прикмети та традиції

Про що говорять прикмети на 15 грудня

За прикметами дня можна дізнатися про погоду найближчим часом, весну та врожай:

випало багато снігу – буде гарний урожай зернових і трави;

снігові візерунки на вікнах зранку – до ранньої і теплої весни;

ворони кружляють над будинками – до негоди;

кішка спить цілий день – зима буде суворою і морозною.

У народі 15 грудня – свято Стефанів день. За старих часів у цей час було дуже холодно, тому говорили: “Студено на Стефана так, що птахи на льоту замерзають”.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 15 грудня церква не схвалює лайки, сварок, лихослів’я, не можна заздрити, мститися, лінуватися, зловживати алкоголем, відмовляти в допомозі та милостині, а тим, хто постує, – порушувати правила посту.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: не слід скаржитися на холодну погоду – вважається, що тоді здоров’я буде слабким. Щоб зміцнити його, потрібно, навпаки, зберігати бадьорість і гарний настрій.

Що можна робити 15 грудня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Стефана – просять міцного здоров’я і зцілення від недуг, а також моляться про зміцнення віри.

Цього дня заведено подавати милостиню, а також віддавати нужденним теплий одяг, робити годівнички для птахів – це гарантує удачу на наступний рік.

Хто відзначає день ангела 15 грудня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Олександр, Василь, Іларіон, Степан, Павло.

За старим стилем день ангела у Степана, Андрія, Івана, Миколи, Кирила, Володимира, Матвія, Бориса, Сергія, Маргарити.

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