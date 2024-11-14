Церковный праздник 14 ноября: почему сегодня нельзя заниматься уборкой

Апостол, умевший творить чудеса

Евангелие от Иоанна рассказывает, что апостол Филипп был родом из города Вифсаиды в Галилее (там же родились и апостолы Андрей и Петр). Его имя означает «любящий лошадей». Согласно Евангелию от Иоанна, он был одним из первых, кого Иисус призвал следовать за Ним.

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Филипп фигурирует в нескольких важных событиях служения Христа. Одним из таких случаев был момент, когда Иисус, обращаясь к Филиппу, спросил, где найти хлеб, чтобы накормить тысячи людей. Филипп ответил, что даже 200 динариев не хватило бы купить достаточно хлеба для всех. В ответ Иисус чудесным образом накормил толпу.

Другим известным моментом является вопрос Филиппа к Иисусу во время Тайного ужина: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил, что видевший Его видел и Отца.

В писаниях сказано, что Филипп был очень образованным человеком, посвятил свою жизнь православию и умел творить чудеса. После Вознесения Господня он ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны.

Филипп часто ассоциируется с чудесами, в том числе с изгнанием демонов и исцелением больных. Как-то он встретил женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. В другой раз апостол воскресил мертвого в городе Иераполе Сирийском, где совершал свою проповедь: толпа озлобилась на него и потребовала, чтобы он воскресил покойника в похоронной процессии, которая шла мимо. Еще один случай произошел в Греции: апостола хотели убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. По молитве Филиппа большинство из них исцелились и приняли христианство.

О его смерти есть разные версии. По одной из них, Филипп был распят на кресте в городе Иераполе в Малой Азии, где он был мучеником за веру. Существует также предание, что он был похоронен в Иераполис. Во время распятия, согласно легенде, Филипп просил прощения для своих мучителей.

По старому (юлианскому) календарю сегодня день памяти святых братьев Космы и Дамиана Асийских

Приметы на 14 ноября: что предвещает суровую, а что – мягкую зиму?

По приметам этого дня можно узнать, как скоро ждать настоящую зиму и какой она будет:

теплый день выдался – зима тоже будет теплой;

листья еще не опали с деревьев – к долгой и суровой зиме;

грязь и сырость – в конце января будет холодно.

В народе 14 ноября – праздник Филиппов день или Заговенье, так как с завтрашнего дня (по новому церковному календарю, 28 ноября по старому) начинается Рождественский пост, который будет продолжаться до Рождества (25 декабря по новому стилю).

В старину к этому времени старались закончить все заготовки и закупки на зиму, так как после все заметало снегом, и дороги становились непроходимыми.

Что нельзя делать сегодня

Не следует гневаться, ругаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи.

Нельзя делать уборку – считается, что вместе с мусором и грязной водой можно вынести из дома благополучие.

Нежелательно в этот день ходить в лес, потому что дикие животные становятся слишком агрессивными и могут напасть на человека.

Что можно делать сегодня

Святого апостола Филиппа просят об избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, а также о помощи в печалях и скорбях.

Девушки в этот день обязательно гадали на суженого. Также этот день считается благоприятным для сватовства, венчания, женитьбы.

У кого 14 ноября День ангела

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Василий, Анна, Петр, Григорий, Николай, Александр, Федор, Гавриил, Михаил.

По старому стилю день ангела у Кузьмы, Елизаветы, Якова, Давида, Ивана, Адриана, Петра, Александра, Дениса, Федора.

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