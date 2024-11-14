Церковне свято 14 листопада: чому сьогодні не можна займатися прибиранням

Апостол, який умів творити чудеса

Євангеліє від Іоанна розповідає, що апостол Пилип був родом із міста Віфсаїди в Галілеї (там же народилися і апостоли Андрій та Петро). Його ім’я означає «люблячий коней». Згідно з Євангелієм від Івана, він був одним з перших, кого Ісус покликав слідувати за Ним.

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Пилип фігурує у кількох важливих подіях служіння Христа. Одним із таких випадків був момент, коли Ісус, звертаючись до Пилипа, спитав, де знайти хліб, щоб нагодувати тисячі людей. Пилип відповів, що навіть 200 динаріїв не вистачило б купити достатньо хліба для всіх. У відповідь Ісус чудово нагодував натовп.

Іншим відомим моментом є питання Пилипа до Ісуса під час Таємної вечері: «Господи, покажи нам Отця, і цього буде достатньо». Ісус відповів, що той, хто бачив Його, бачив і Отця.

У писаннях сказано, що Пилип був дуже освіченою людиною, присвятив своє життя православ’ю та вмів творити чудеса. Після Вознесіння Господнього він пішов проповідувати до Галілеї, Греції та іншіх країн.

Пилип часто асоціюється з чудесами, у тому числі з вигнанням демонів та зціленням хворих. Якось він зустрів жінку, в якої померла дитина, і воскресив її. Іншим разом апостол воскресив мертвого в місті Ієраполі Сирійському, де чинив свою проповідь: натовп озлобився на нього і зажадав, щоб він воскресив небіжчика в похоронній процесії, що йшла повз нього. Ще один випадок стався у Греції: апостола хотіли вбити єрусалимські книжники, але раптом засліпли. За молитвою Пилипа більшість їх зцілилися і прийняли християнство.

Про його смерть є різні версії. За однією з них, Пилипа розіп’яли на хресті в місті Ієраполі в Малій Азії, де він був мучеником за віру. Існує також переказ, що його поховали в Ієраполісі. Під час розп’яття, згідно з легендою, Пилип вибачався для своїх мучителів.

За старим (юліанським) календарем сьогодні День пам’яті святих братів Косми та Даміана Асійських

Прикмети на 14 листопада: що віщує сувору, а що – м’яку зиму?

За прикметами цього дня можна дізнатися, як чекати на справжню зиму і якою вона буде:

теплий день видався – зима теж буде теплою;

листя ще не опали з дерев – до довгої та суворої зими;

бруд та вогкість – наприкінці січня буде холодно.

У народі 14 листопада – свято Пилипів день або Загов’я, оскільки із завтрашнього дня (за новим церковним календарем, 28 листопада за старим) починається Різдвяний піст, який триватиме до Різдва (25 грудня за новим стилем).

За старих часів до цього часу намагалися закінчити всі заготівлі та закупівлі на зиму, бо потім все заметало снігом, і дороги ставали непрохідними.

Що не можна робити сьогодні

Не слід гніватися, лаятись, лінуватися, зневірятися, відмовляти у допомозі.

Не можна робити прибирання – вважається, що разом зі сміттям та брудною водою можна винести з дому благополуччя.

Небажано цього дня ходити до лісу, бо дикі тварини стають надто агресивними та можуть напасти на людину.

Що можна робити сьогодні

Святого апостола Пилипа просять про порятунок від різних недуг, особливо від очних хвороб, а також про допомогу в печалі та скорботах.

Дівчата цього дня обов’язково ворожили на нареченого. Також цей день вважається сприятливим для сватання, вінчання, весілля.

У кого 14 листопада День янгола

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Філіп, Василь, Ганна, Петро, ​​Григорій, Микола, Олександр, Федір, Гаврило, Михайло.

За старим стилем день ангела у Кузьми, Єлизавети, Якова, Давида, Івана, Адріана, Петра, Олександра, Дениса, Федора.

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