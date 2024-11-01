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Церковные праздники 1 ноября: приметы, кого чествуют и чего нельзя делать

Церковные праздники 1 ноября: приметы, кого чествуют и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 1 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

1 ноября в церковном календаре — день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана.

Что это за день

День памяти святых бессребреников Космы и Дамиана напоминает о подвиге двух братьев-врачей, которые бескорыстно служили людям, живя в Римской империи в III веке. Их знания медицины и чрезвычайная преданность христианской вере сделали их примером милосердия и веры. Лечили они бесплатно, бескорыстно помогая всем, кто обращался к ним, независимо от происхождения или веры, за что получили прозвище «бессребреники».

Косма и Дамиан не только исцеляли телесные недуги, но и стремились помочь людям обрести душевный покой, совершая много чудесных исцелений. Их деятельность вызвала возмущение у гонителей христианства, и около 287 года братья приняли мученическую смерть за свою веру. После смерти их реликвии стали святыней, к которой обращаются с молитвами об исцелении и защите.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Не стоит сквернословить и ссориться.
  • Нельзя поддаваться унынию или унынию.
  • Запрещается отказывать в милостыне.

Народные приметы 1 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: холодная и снежная погода — к поздней весне;
  • высоко летят птицы — ждите большого количества снега;
  • птицы летят низко — осадков не будет;
  • грязь и оттепель — через 4 недели начнется настоящая зима.

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