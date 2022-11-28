Рождество и рождественский пост: когда праздновать, а когда поститься?

В этом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам праздновать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря. Откуда взялось такое решение, и как это повлияет на наши православные традиции, выясняла «Одесская жизнь».

Рождество: почему мы празднуем его дважды?

На самом деле, если окунуться в историю, дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, разница лишь в системе летосчисления. Западная христианская церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю (новому стилю) – 25 декабря (например, католики, протестанты), а восточная – по юлианскому календарю (старому стилю) – 7 января (православные и греко-католики). Хотя дата рождения Иисуса Христа условна, ее нет в Библии. Просто Древняя Церковь, по некоторым причинам, решила, что 25 декабря будет День рождения Христа. К тому же, до 1918 года украинцы жили по юлианскому календарю и праздновали Рождество 25 декабря. Затем Советский Союз ввел новый григорианский стиль, но Церковь продолжила применять юлианский календарь. Поэтому когда на современном календаре 7 января, по юлианскому (церковному) это 25 декабря.

Поменяют ли нам дату Рождества?

В 2017 году Верховная Рада приняла решение сделать 25 декабря нерабочим днем для украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. С тех пор в наших религиозных кругах обсуждают идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря. А в этом году ПЦУ позволила своим прихожанам праздновать Рождество 25 декабря, если они того желают. Данная информация была изложена Священным Синодом 18 октября в решении №19 «О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года». В тексте сказано, что на решение повлияла война росии против украинского народа, календарные споры и желание некоторых православных прихожан праздновать Рождество «как все»:

«Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения»,

– сказано в решении Священного Синода ПЦУ.

Кстати, Рождество празднуют дважды не только в Украине, но и в Албании, Белоруссии и Молдавии.

Что делать с Рождественским постом?

Если меняется дата празднования Рождества, что в таком случае делать православным, которые соблюдают Рождественский (в народе Филиппов) пост (он длится 40 дней)? На этот ответ Православная Церковь Украины точного ответа не дает, однако позволяет прихожанам 25 декабря не поститься.

«В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста»,

– объясняется в решении №19.

Кроме этого, на официальном сайте ПЦУ, в разделе церковного календаря за 2022-2023 года, сказано, что Рождественский (Филиппов) пост, приходится на следующий период – с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января 2023). А Святки следовательно: с 25 декабря (7 января) по 4 (17) января. Это значит, что люди сами могут выбрать когда им поститься и праздновать.

Не путайте!

Некоторые прихожане, которые пожелали праздновать Рождество 25 декабря, путают даты Рождественского поста в православной церкви с датами католического поста – с 27 ноября по 24 декабря. Этот период у католиков называется «Адвент» и переводится как «приход». В отличие от наших традиций, у него нет каких-либо четких и особых ограничений в питании. Главная задача, поставить перед собой духовную цель и придерживаться ее.

Что будет с праздниками, если Рождество перенесут?

Если в Украине официально перенесут Рождество на 25 декабря, то праздники православной церкви сместятся в датах и будут выглядеть так:

Щедрый вечер (Маланки) – 31 декабря вместо 13 января.

– 31 декабря вместо 13 января. Святого Василия – 1 января вместо 14 января.

– 1 января вместо 14 января. Крещение – 6 января вместо 19 января.

– 6 января вместо 19 января. Вербное воскресенье – праздник привязан к Пасхе.

– праздник привязан к Пасхе. Благовещение – 25 марта вместо 7 апреля.

– 25 марта вместо 7 апреля. Пасха – дата определяется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

– дата определяется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Святого Юрия – 23 апреля вместо 6 мая.

– 23 апреля вместо 6 мая. Троица – пятидесятый день от Пасхи.

– пятидесятый день от Пасхи. Рождество Иоанна Крестителя – 23 июня вместо 7 июля.

– 23 июня вместо 7 июля. Святых Петра и Павла – 29 июня вместо 12 июля.

– 29 июня вместо 12 июля. Святого Ильи – 20 июля вместо 2 августа.

– 20 июля вместо 2 августа. Маковея – 1 августа вместо 14 августа.

– 1 августа вместо 14 августа. Преображение – 6 августа вместо 19 августа.

– 6 августа вместо 19 августа. Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 15 августа вместо 28 августа.

– 15 августа вместо 28 августа. Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – 8 сентября вместо 21 сентября.

– 8 сентября вместо 21 сентября. Покров – 1 октября вместо 14 октября.

– 1 октября вместо 14 октября. Святого Андрея – 30 ноября вместо 13 декабря.

– 30 ноября вместо 13 декабря. Святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.

Как реагируют на рождественские «новшества» в соцсетях:

Roma Traveller: «Повний перехід на Григоріанський календар і тільки! Молодь не то, шо просить, а вимагає! Настав час святкувати Миколая, Різдво, Великдень і решта свят разом зі всім світом, а не з руским міром!»

Владислав Эпштейн: «Ця двотижнева похибка врешті решт має бути виправлена, також вірянам буде легше держати різдвяний піст, Новий рік цьому дуже заважає».

Олена Русалова: «Церква має бути сильною – побудованою з каміння, а не з піску. Це не є правильним змінювати власні погляди на догоду моді. Канонічна церква мала б захищати власний світогляд, а не підлаштовуватись під інших. Все, що ви зробили – розкололи суспільство замість того, щоб об’єднати його».

Тетяна Огородник: «По небесним світилам Різдво. Як у всього світу».

Ювеналій Зінченко: «В усіх правосланих церквах, які перейшли на новоюліанський календар, відбувся розкол. Провокувати розкол в церкві під час війни це діяти на користь путіна. Для СБУ є робота і серед нашого єпископата…Тепер значно поменшає громад УПЦ МП, які захочуть перейти до ПЦУ. Рішення на користь путіна. Нажаль не перше…»

Євгенія Сарчук: «Немає значення коли святкувати Різдво. Найголовніше – мати БОГА в душі і в серці».

Ostap Ronzhyn: «Тобто усі свята будуть за загальним календарем, а суто один день Різдва можна висмикнути і святкувати не у свою дату?»

Oksana Demediuk: «Якщо наш календар невірний, тобі чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень? Тобто за календарем що Різдво Христове 7січня».

Yuriy Dzyamulych: «Гарний перший крок. Наступний – перехід на Новоюліанський календар разом з УГКЦ!»

Olha Bytsak: «Я приняла рішення святкувати Різдво 25 грудня, разом з усім світом мої близькі та друзі теж православні, а святкують за іншим календарем від нашого. Питання щодо посту він завершиться 24 грудня?»

Vad Syd: «Кожний новий рік ми святкуємо: «2022 рік від Різдва Христового» – отже Різдво – має бути перед новим роком! І Церква як сучасний суспільний інститут повинна мати той ж календар, що і суспільство. Отже і Різдво – 25 грудня, і Водохреща – 6 січня».

Катерина Добровольцева: «Я проти дозволу святкування Різдва 25 грудня. В одній Церкві не може бути два Різдва. Безхребетне і неадекватне рішення».

Віра Гринів: «При чому Рассєя, я хочу святкувати як мій дід і прадід з Черкас обл ,край Шевченка А щодо рассєї дуже великий негатив у мене, ненависть. Хоча раніше були родинні зв’язки. Не потрібно сюди вміщувати, могучюю рассєю цих зомбованих орків. Вибачте, якщо щось не так».

Марія Бернада: «В нас так вже церкви немає в селі. Ще традиції які роками ще наші прабабусі дотримувалися традиції. А тепер до нового привикати».

Андрій Бахара: «А як це так одні святкують 25 грудня будуть звільнені від посту а други що будуть постити до 7-го?».

Анастасия Епурь