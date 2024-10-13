Церковный праздник 13 октября: сегодня чтят чудотворную икону, которая находится в центре Украины

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

13 октября по новому церковному календарю православные отмечают день Иверско-Мирненской иконы Пресвятой Богородицы, которую называют «Мироточивой».

Эта святыня расположена в селе Мирное Винницкой области. Настоятель местного храма протоиерей Виталий Трач привез ее из Браиловского женского монастыря. 21 ноября 2007 года икона начала мироточить. С тех пор это явление не прекращается, иногда выделяя свыше литра мира в сутки, которое раздают верующим.

Иверско-Мирненскую икону считают чудотворной из-за многочисленных случаев исцеления. Показательна история девочки из Германии, которая выздоровела от туберкулеза костей после посещения храма. В благодарность семья подарила корону, которая украшает киот иконы.

Святыня побывала во многих храмах Винницкой области и других регионов Украины — Киеве, Львове, Черкассах, Умани, Ужгороде, Кропивницком, Житомире. Во время пребывания в Киево-Печерской Лавре иконе подарили оклад.

Стоит отметить, что в храме Мирного мироточат и другие иконы. В 2007 году замирила принесенная местными жителями икона Всех святых, а позже — образ Христа Спасителя.

Церковный праздник 13 октября по старому стилю

По старому календарному стилю в этот день чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Народный праздник 13 октября: запреты, традиции, приметы

В народном календаре 13 октября называют Иверский, Агафонов день, Карпов день – в честь великомучеников Карпа, диакона Папилла, Агафоники и Агафодора.

Что нельзя делать 13 октября

Церковь не одобряет ссор, злословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, алчности, мести и отчаяния. Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы предостерегают от тяжелой домашней работы в этот день.

Что можно делать 13 октября

Верующие обращаются к Богородице перед Иверско-Мирненской иконой, прося об исцелении, защите от бед и утешение в бедах.

По народной традиции рекомендуется хорошо искупаться, считая, что это поможет избавиться от недугов.

13 октября — именины сегодня

По новому стилю именины празднуют Трофим, Николай, Карп, Вениамин, Никита.

По старому стилю свои именины отмечают Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий, Александра.

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