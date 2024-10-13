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Церковне свято 13 жовтня: сьогодні шанують чудотворну ікону, що знаходиться в центрі України

Церковне свято 13 жовтня: сьогодні шанують чудотворну ікону, що знаходиться в центрі України

13 жовтня православні віряни за новим стилем вшановують чудотворну Іверсько-Мирненську ікону Богородиці. За старим згадують святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Також “Одеське Життя” розповідає про народні традиції та прикмети цього дня.

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят було перенесено на 13 днів раніше. Однак деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

13 жовтня за новим церковним календарем православні відзначають день Іверсько-Мирненської ікони Пресвятої Богородиці, яку називають “Мироточивою”.

Ця святиня розташована в селі Мирне Вінницької області. Настоятель місцевого храму, протоієрей Віталій Трач, привіз її з Браїлівського жіночого монастиря. 21 листопада 2007 року ікона почала мироточити. З того часу це явище не припиняється, іноді виділяючи понад літр мира за добу, яке роздають вірянам.

Іверсько-Мирненську ікону вважають чудотворною через численні випадки зцілення. Показовою є історія дівчинки з Німеччини, яка одужала від туберкульозу кісток після відвідин храму. На знак вдячності родина подарувала корону, яка прикрашає кіот ікони.

Святиня побувала в багатьох храмах Вінниччини та інших регіонів України – Києві, Львові, Черкасах, Умані, Ужгороді, Кропивницькому, Житомирі. Під час перебування в Києво-Печерській лаврі іконі подарували оклад.

Варто зазначити, що в храмі села Мирне мироточать й інші ікони. У 2007 році замироточила принесена місцевими жителями ікона Всіх святих, а пізніше – образ Христа Спасителя.

Іверсько-Мирненська ікона Богородиці

Іверсько-Мирненська ікона Пресвятої Богородиці

Церковне свято 13 жовтня за старим стилем

За старим календарним стилем цього дня вшановують пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Народне свято 13 жовтня: заборони, традиції, прикмети

У народному календарі 13 жовтня називають Іверська, Агафонів день, Карпов день – на честь великомучеників Карпа, диякона Папіла, Агафоніки та Агафодора.

Що не можна робити 13 жовтня

Церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, наклепів і осуду, а також заздрості, жадібності, помсти і відчаю. Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Народні прикмети застерігають від важкої домашньої роботи цього дня.

Що можна робити 13 жовтня

Віряни звертаються до Богородиці перед Іверсько-Мирненською іконою, просячи про зцілення, захист від лиха та розраду в бідах.

За народною традицією рекомендується добре викупатися, вважаючи, що це допоможе позбутися недуг.

13 жовтня – іменини сьогодні

За новим стилем іменини святкують Трохим, Микола, Карп, Веніамін, Микита.

За старим стилем свої іменини відзначають Михайло, Григорій, В’ячеслав, Матвій, Олександр, Леонід, Олексій, Петро, Василь, Олександра.

Читайте також: Якими церковними календарями сьогодні користуються основні церкви в Україні: у чому їхні відмінності

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