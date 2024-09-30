Церковный праздник 30 сентября: сегодня обязательны чистая одежда и чистая постель

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Святитель Михаил – первый киевский митрополит

30 сентября по современному церковному исчислению чтят память святителя Михаила, ставшего первопрестольным митрополитом Киева.

Происхождение святого окутано тайной. Некоторые источники указывают на его сирийские корни, другие – на болгарские. Независимо от этого, в 988 году патриарх Константинополя Николай II поручил ему отправиться в Корсунь для совершения таинства крещения князя Владимира, приравненного к апостолам. После этого Михаил вместе с князем отправился в Киев, чтобы окрестить Киевскую Русь. В стольном граде митрополит сначала окрестил княжескую семью и вельмож, а впоследствии всех, кто собрался у Днепра. Также святитель благословил князя Владимира на строительство Десятинной церкви в Киеве.

Митрополит Михаил способствовал князю в распространении христианства, путешествовал по землям с проповедями, совершал крещение, основывал храмы. По его инициативе был построен Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве и основан Киево-Межигорский обитель. Святитель также проповедовал в Ростове и Новгороде, где основал первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Ростове.

Считается, что святитель Михаил, первый митрополит Киевский, ушел в вечность около 991 года. Его тело было похоронено в Десятинной церкви Киева, впоследствии мощи перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря, а 30 сентября 1730 — в Успенский собор Киево-Печерской лавры, что и обусловило дату чествования святого.

Церковный праздник 30 сентября по старому календарю

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю — что разрешено и что запрещено делать в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Народный праздник 30 сентября

В народном календаре 30 сентября известно как Михаил Соломенный или Михайлов день. По давней традиции, в этот день люди вынимали старую солому из матрасов и подушек, заменяя ее свежей, а старуху сжигали. Считалось, что этот ритуал защищает от недугов и дурного глаза. Это имело и практическое обоснование: через год в старой соломе могли развестись вредители и микроорганизмы, поэтому ее следовало обновлять.

Чего следует избегать 30 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет конфликтов, брани, сплетничества, клеветы и осуждения, предостерегает от зависти, скупости, жажды мести и уныния.

Народные приметы советуют сегодня не носить грязную одежду и бодрствовать на несвежем постели, чтобы избежать болезней. Также лучше отложить начало ремонтных работ.

Что рекомендуется делать 30 сентября

К святому Михаилу обращаются с просьбой о защите Киева, утешение в горе и печали, о мире и исцелении от недугов.

Считается, что сегодня следует одеть чистую одежду и обязательно сменить постельное белье. Также принято купать детей для защиты от болезней. В старину на Михайлов день порог дома кропили священной водой для защиты от всего плохого.

Именины 30 сентября

По новому церковному календарю сегодня именины празднуют Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий, Александра.

По старому юлианскому календарю День ангела отмечают Вера, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, София.