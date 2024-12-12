Церковне свято 12 грудня: традиції, прикмети та заборони у день святого Спиридона Триміфунтського

Сьогодні, 12 грудня 2024 року, православна церква згадує за новим церковним календарем (25 грудня за старим) святого Спиридона Триміфунтського. У народному календарі – Спиридонів день. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні за старим стилем, розповідає «Одеське життя».
Святий Спіридон Триміфунтський: зцілював від недуг і воскрешав людей
Спіридон народився і жив на Кіпрі в ІІІ-ІV століттях. Його батьки були землеробами і скотарями, тому Спиридон з дитинства був привчений до праці, він пас овець та кіз. Так його пізніше і зображували на іконах – у пастушій шапочці.
Хлопчик був добрим і дуже чуйним, за що отримав дар чудотворення. Він лікував хворих, виганяв бісів. Слава про нього дійшла імператора Костянтина, і той вирішив призначити Спиридона єпископом міста Триміфунт.
Зі святим Спіридоном пов’язано чимало чудес: відомо, що він не тільки зцілював тяжкохворих, а й воскрешав померлих. У його житії йдеться, що святитель молитвами запобіг наслідкам страшної посухи на Кіпрі, він викликав дощ і зцілив домашніх тварин, не давши людям загинути від голоду. Також Спірідон вилікував імператора Костянтина, який помирав від тяжкої хвороби. Одного разу єпископові довелося воскресити померлое немовля – до Спиридона прийшла його мати і благала повернути довгоочікувану дитину. Святий оживив немовля, а потім повернув до життя і матір, яка сама мало не померла від побаченого.
Сам Спірідон наперед знав про свою смерть. Напередодні він багато молився і закликав любити Ісуса Христа та своїх ближніх. Похований святитель у храмі Святих апостолів, у Триміфунті.
Наприкінці VII століття, коли на Кіпрі сталася арабська навала, мощі святителя перенесли до Константинополя, а після захоплення міста турками чесні мощі Спиридона перенесли до Епіра, а азтем на острів Корфу (грецьк. назва острова – Керкіра) в Іонічному морі. Там вони і зберігаються зараз у соборі Святого Спиридона.
За старим стилем сьогодні – День пам’яті святого Парамона і ще 370 мучеників.
Прикмети 12 грудня: що віщує ясний грудень
За прикметами дня орієнтуються, якою буде найближчим часом погода:
- небо з ранку червоне – весь грудень стоятиме ясна погода;
- з ранку хуртовина – негода протримається тиждень;
- вночі на небі яскраво світять зірки – буде похолодання, а якщо зірки тьмяні – настане відлига.
У народі 12 грудня – свято Спиридонів день, Спіридон Сонцеворот. Вважається, що цього дня святий Спіридон уже починає повертати сонце до літа та проганяє зиму.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто носити цього дня старі речі – вони приваблять у ваше життя невдачі та злидні.
- Також не слід вирушати в далеку дорогу – нічого розумного з цього не вийде.
- Не можна лихословити, ворожити.
- Забороняється виносити з дому сміття.
Триває Різдвяний пост – період, коли заборонено вживати їжу тваринного походження – м’ясо, яйця та молочні продукти.
Що можна робити сьогодні
- Святителю Спиридону моляться за здоров’я своїх дітей, близьких, просять сприяння у шлюбі. Він вважається покровителем тих, кого несправедливо засудили чи звинуватили, оберігає від тривоги, злиднів та хвороб.
- Цього дня в давні часи намагалися не працювати, робили невеликий перепочинок, а вдень ненадовго провітрювали будинок – щоб повітря та сонце прогнали зло та біди.
У кого День ангела 12 грудня
- Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр та Спіридон.
- За старим стилем день ангела у Данила, Дениса, Івана, Миколи, Парамона, Сергія, Федора.