Церковне свято 12 грудня: традиції, прикмети та заборони у день святого Спиридона Триміфунтського

Святий Спіридон Триміфунтський: зцілював від недуг і воскрешав людей

Спіридон народився і жив на Кіпрі в ІІІ-ІV століттях. Його батьки були землеробами і скотарями, тому Спиридон з дитинства був привчений до праці, він пас овець та кіз. Так його пізніше і зображували на іконах – у пастушій шапочці.

Хлопчик був добрим і дуже чуйним, за що отримав дар чудотворення. Він лікував хворих, виганяв бісів. Слава про нього дійшла імператора Костянтина, і той вирішив призначити Спиридона єпископом міста Триміфунт.

Зі святим Спіридоном пов’язано чимало чудес: відомо, що він не тільки зцілював тяжкохворих, а й воскрешав померлих. У його житії йдеться, що святитель молитвами запобіг наслідкам страшної посухи на Кіпрі, він викликав дощ і зцілив домашніх тварин, не давши людям загинути від голоду. Також Спірідон вилікував імператора Костянтина, який помирав від тяжкої хвороби. Одного разу єпископові довелося воскресити померлое немовля – до Спиридона прийшла його мати і благала повернути довгоочікувану дитину. Святий оживив немовля, а потім повернув до життя і матір, яка сама мало не померла від побаченого.

Сам Спірідон наперед знав про свою смерть. Напередодні він багато молився і закликав любити Ісуса Христа та своїх ближніх. Похований святитель у храмі Святих апостолів, у Триміфунті.

Наприкінці VII століття, коли на Кіпрі сталася арабська навала, мощі святителя перенесли до Константинополя, а після захоплення міста турками чесні мощі Спиридона перенесли до Епіра, а азтем на острів Корфу (грецьк. назва острова – Керкіра) в Іонічному морі. Там вони і зберігаються зараз у соборі Святого Спиридона.

За старим стилем сьогодні – День пам’яті святого Парамона і ще 370 мучеників.

Прикмети 12 грудня: що віщує ясний грудень

За прикметами дня орієнтуються, якою буде найближчим часом погода:

небо з ранку червоне – весь грудень стоятиме ясна погода;

з ранку хуртовина – негода протримається тиждень;

вночі на небі яскраво світять зірки – буде похолодання, а якщо зірки тьмяні – настане відлига.

У народі 12 грудня – свято Спиридонів день, Спіридон Сонцеворот. Вважається, що цього дня святий Спіридон уже починає повертати сонце до літа та проганяє зиму.

Що не можна робити сьогодні

Не варто носити цього дня старі речі – вони приваблять у ваше життя невдачі та злидні.

Також не слід вирушати в далеку дорогу – нічого розумного з цього не вийде.

Не можна лихословити, ворожити.

Забороняється виносити з дому сміття.

Триває Різдвяний пост – період, коли заборонено вживати їжу тваринного походження – м’ясо, яйця та молочні продукти.

Що можна робити сьогодні

Святителю Спиридону моляться за здоров’я своїх дітей, близьких, просять сприяння у шлюбі. Він вважається покровителем тих, кого несправедливо засудили чи звинуватили, оберігає від тривоги, злиднів та хвороб.

Цього дня в давні часи намагалися не працювати, робили невеликий перепочинок, а вдень ненадовго провітрювали будинок – щоб повітря та сонце прогнали зло та біди.

У кого День ангела 12 грудня