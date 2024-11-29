Церковные праздники 29 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

29 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Парамона и Филумена.

Что это за день

День памяти святых мучеников Парамона и Филумена чтит двух отважных римских воинов, которые претерпели мученичество за свою непоколебимую веру во Христа. Парамон открыто исповедовал христианство перед своими сослуживцами, что вызвало возмущение языческой власти. Его казнили, но пример его мужества стал источником вдохновения для многих поколений христиан.

Филумен, как и Парамон, принял мученическую смерть, сохраняя верность христианской вере. Их жизни стали символами жертвенности и преданности, а их подвиг — примером для подражания. Этот день напоминает верующим о важности стойкости в вере и смелости противостоять испытаниям, оставаясь верными Божьей истине.

Что нельзя делать 29 ноября

Не стоит подметать пол разными вениками в одном помещении.

Запрещается ссориться и сквернословить.

Не следует беременным переступать через веники.

Народные приметы 29 ноября

смотрели, какой сегодня день: утром снег сошел — на Николая будет сильная метель;

дым идет столбом из дымохода — будет сильный мороз;

сильный снегопад — следующий сезон будет урожайным;

звезды светят очень ярко — идет похолодание.

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