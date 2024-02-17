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Церковный праздник 17 февраля: кем были великомученик Феодор Тирон и преподобный Феодор

Церковный праздник 17 февраля: кем были великомученик Феодор Тирон и преподобный Феодор

17 февраля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Панкратия, который жил в XIII веке и мог исцелять больных молитвой.

17 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. Праздник также имеет название Федор, Федор Тирон, Федор-тиран.

Кем был великомученик Феодор Тирон

В III веке жил великомученик Феодор Тирон, который служил в мармаритском полку в городе Амасии Понтийской области на северо-западе Малой Азии. Его и других христиан заставляли отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам. Феодор отказался и был заключен в тюрьму, где его подвергали жестоким пыткам, но он оставался непреклонным. В конце концов, его решили сжечь на огне.

В IV веке, во сне архиепископу Евдоксию из Константинополя явился святой Феодор, предупредив его о коварном замысле императора Юлиана Отступника. Император приказал во время первой седмицы Великого поста тайно обливать кровью все продукты на рынках города. Святой Феодор посоветовал местным жителям сварить пшеницу с медом, чтобы избежать покупок на рынке. Вспоминание этого события стало важным элементом памяти, и Православная Церковь особо чтит великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого поста, когда отмечается коливой.

Кем был преподобный Феодор

О жизни преподобного Феодора Молчаливого, нам известно немного. Он получил прозвище «Молчаливый» из-за своего обета молчания, который он избрал как подвиг. Для святого молчание было путем к более близкому общению с Богом, и так он избегал греха в слове. За это он получил дар чудотворения, который от Бога, и таким образом стал известным. Его мощи хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Народные приметы 17 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • туман в этот день выпадет — май будет холодный;
  • теплый день выдался — лето будет жарким, а если холодный, то прохладным;
  • птицы вернулись из теплых стран — весна будет ранней.

Что нельзя делать 17 февраля

Сегодня нельзя делать такое:

  • злословить;
  • болтать;
  • сплетничать;
  • отказывать в помощи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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