Церковне свято 17 лютого: ким були великомученик Феодор Тирон та преподобний Феодор

17 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

17 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора Тирона і преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського. Свято також має назву Федір, Федір Тирон, Федір-тиран.

Ким був великомученик Феодор Тирон

У III столітті жив великомученик Феодор Тирон, який служив у мармаритському полку у місті Амасії Понтійської області на північному заході Малої Азії. Його та інших християн змушували відмовитися від віри в Христа і принести жертву язичницьким богам. Феодор відмовився і був ув’язнений, де його піддавали жорстоким катуванням, але він залишався непохитним. Зрештою, його вирішили спалити на вогні.

У IV столітті, в сні архієпископу Євдоксію з Константинополя явився святий Феодор, попередивши його про підступний задум імператора Юліана Відступника. Імператор наказав під час першої седмиці Великого посту таємно обливати кров’ю усі продукти на ринках міста. Святий Феодор порадив місцевим жителям зварити пшеницю з медом, щоб уникнути покупок на ринку. Згадування цієї події стало важливим елементом пам’яті, і Православна Церква особливо вшановує великомученика Феодора Тирона в першу суботу Великого посту, коли відзначається коливою.

Ким був преподобний Феодор

Щодо життя преподобного Феодора Мовчазного, нам відомо небагато. Він отримав прізвисько «Мовчазний» через свій обіт мовчання, який він обрав як подвиг. Для святого мовчання було шляхом до ближчого спілкування з Богом, і так він уникав гріха у слові. За це він отримав дар чудотворення, який від Бога, і таким чином став відомим. Його мощі зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Народні прикмети 17 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

туман цього дня випаде — травень буде холодний;

теплий день видався — літо буде спекотним, а якщо холодний, то прохолодним;

птахи повернулися з теплих країн — весна буде ранньою.

Що не можна робити 17 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

лихословити;

базікати;

пліткувати;

відмовляти в допомозі.

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