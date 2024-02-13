Церковный праздник 13 февраля: кем был святой Мартиниан Кесарийский

13 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Мартиниана Кесарийского.

Кем был святой Мартиниан Кесарийский

Жизнь в пустыне. В 350 году н.э. в Кесарии Палестинской родился мальчик, которого нарекли Мартинианом. Уже в юном возрасте, в 18 лет, он оставил мирскую жизнь и удалился в пустыню. Там, вдали от людей, он посвятил себя молитве, покаянию и строгому посту. Своей верой и аскетизмом он снискал дар исцеления больных и изгнания демонов.

Искушение и раскаяние. Однажды к Мартиниану явилась женщина по имени Зоя, известная своим развратным образом жизни. Она пыталась соблазнить его своей красотой, но аскет остался непоколебимым, сохранив чистоту своих помыслов. Пораженная его стойкостью, Зоя раскаялась в своих грехах и ушла в женский монастырь в Вифлееме, где и прожила до конца своих дней.

Жизнь на острове. Стремясь к еще большему уединению, Мартиниан переселился на необитаемый скалистый остров. Там, под открытым небом, он вел жизнь отшельника, питаясь лишь хлебом и водой, которые ему приносил один сердобольный моряк.

Однажды к острову на обломках корабля прибилась женщина по имени Фотина. Мартиниан помог ей выжить, оставив ей хлеб и воду. Он также предсказал, что через два месяца к острову приплывет лодка, которая заберет Фотину домой.

Отказ от искушения. Несмотря на трудности жизни на острове, Мартиниан не поддался искушению остаться с Фотиной. Опасаясь, что плотские желания могут омрачить его духовную чистоту, он решился на отчаянный шаг – бросился в море и поплыл к другому острову.

Последние годы и почитание. На другом острове Мартиниан поселился в пещере, где и жил до самой смерти. После его кончины мощи преподобного были перенесены в Константинополь и погребены с почестями.

Народные приметы 13 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

Раскрылись синички — к ранней и теплой весне.

Прохладный и пасмурный день — весна придет еще нескоро и будет холодной.

На деревьях иней — к большому количеству меда летом.

Что нельзя делать 13 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

не заниматься рукоделием;

не менять прическу;

не проводить вечер наедине.

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