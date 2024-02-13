Церковне свято 13 лютого: ким був святий Мартініан Кесарійський

13 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

13 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого Мартініана Кесарійського.

Ким був святий Мартініан Кесарійський

Життя в пустелі. У 350 році н.е. в Кесарії Палестинській народився хлопчик, якого нарекли Мартініаном. Уже в юному віці, у 18 років, він залишив мирське життя і пішов у пустелю. Там, далеко від людей, він присвятив себе молитві, покаянню і суворому посту. Своєю вірою і аскетизмом він здобув дар зцілення хворих і вигнання демонів.

Спокуса і каяття. Одного разу до Мартініана з’явилася жінка на ім’я Зоя, відома своїм розпусним способом життя. Вона намагалася спокусити його своєю красою, але аскет залишився непохитним, зберігши чистоту своїх помислів. Вражена його стійкістю, Зоя покаялася у своїх гріхах і пішла в жіночий монастир у Віфлеємі, де і прожила до кінця своїх днів.

Життя на острові. Прагнучи ще більшого усамітнення, Мартініан переселився на безлюдний скелястий острів. Там, просто неба, він вів життя відлюдника, харчуючись лише хлібом і водою, які йому приносив один жалісливий моряк.

Одного разу до острова на уламках корабля прибилася жінка на ім’я Фотіна. Мартініан допоміг їй вижити, залишивши їй хліб і воду. Він також передбачив, що через два місяці до острова припливе човен, який забере Фотину додому.

Відмова від спокуси. Незважаючи на труднощі життя на острові, Мартініан не піддався спокусі залишитися з Фотиною. Побоюючись, що плотські бажання можуть затьмарити його духовну чистоту, він зважився на відчайдушний крок – кинувся в море і поплив до іншого острова.

Останні роки і шанування. На іншому острові Мартініан оселився в печері, де й жив до самої смерті. Після його смерті мощі преподобного було перенесено до Константинополя і поховано з почестями.

Народні прикмети 13 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

Розкричалися синички — до ранньої і теплої весни.

Прохолодний і похмурий день — весна прийде ще нескоро і буде холодною.

На деревах іній — до великої кількості меду влітку.

Що не можна робити 13 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

не займатися рукоділлям;

не змінювати зачіску;

не проводити вечір наодинці.

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