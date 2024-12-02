Церковные праздники 2 декабря: чем славен пророк Аввакум, какие приметы и обряды

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. При этом некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.
По новоюлианскому календарю православные христиане чтут память пророка Аввакума. Он входит в число 12 малых пророков и известен своими значимыми пророчествами.
Жизнеописание святого Аввакума начинается в VII веке в Иерусалиме. Исторические сведения о нём довольно ограничены. Будучи восьмым среди малых пророков, он предсказал ряд важных событий: захват Израиля Вавилоном, разрушение Храма в Иерусалиме и пришествие Спасителя. Согласно преданиям, Аввакум помог пророку Даниилу, принеся ему еду, когда того бросили ко львам. Пророк прожил долгую жизнь.
Праздник по старому стилю
По юлианскому летоисчислению в этот день чтут пророка Авдия, преподобного Варлаама (первого настоятеля Киево-Печерской обители) и икону Богородицы «Утешение в скорбях и печалях».
Народные приметы, традиции, запреты 2 декабря
Приметы
Народные приметы этой даты помогают предсказать погоду:
- снег предвещает суровую зиму и позднюю весну;
- безоблачное небо предвещает морозы;
- пасмурная погода говорит о приближении тепла;
- смена направления ветра предвещает ухудшение погоды.
В народной традиции 2 декабря называют Аввакумовым днём. Издавна существовало поверье о необходимости тщательного ухода за маленькими детьми в этот день.
Запреты дня
Церковные наставления предостерегают от ругани, сплетен, зависти, жадности и уныния. Народные традиции не одобряют шумных развлечений, нарушения поста и пышных застолий. Считается неблагоприятным начинать новые дела, планировать будущее или отправляться в дорогу.
Разрешённые дела
Аввакум считается защитником детей. Верующие обращаются к нему с просьбами о защите малышей от недугов, повреждений и злых людей, просят спокойного сна для младенцев.
Народная мудрость советует провести в этот день очищение жилища – избавиться от ненужных вещей, а пригодные для использования – отдать нуждающимся.
Именинники дня
По новому стилю именины празднуют: Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис, Сергей, Маргарита.
По старому стилю своих небесных покровителей чтут: Иван, Григорий, Адриан, Денис, Дмитрий, Фёдор, Михаил.
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