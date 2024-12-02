Церковные праздники 2 декабря: чем славен пророк Аввакум, какие приметы и обряды

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. При этом некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

По новоюлианскому календарю православные христиане чтут память пророка Аввакума. Он входит в число 12 малых пророков и известен своими значимыми пророчествами.

Жизнеописание святого Аввакума начинается в VII веке в Иерусалиме. Исторические сведения о нём довольно ограничены. Будучи восьмым среди малых пророков, он предсказал ряд важных событий: захват Израиля Вавилоном, разрушение Храма в Иерусалиме и пришествие Спасителя. Согласно преданиям, Аввакум помог пророку Даниилу, принеся ему еду, когда того бросили ко львам. Пророк прожил долгую жизнь.

Праздник по старому стилю

По юлианскому летоисчислению в этот день чтут пророка Авдия, преподобного Варлаама (первого настоятеля Киево-Печерской обители) и икону Богородицы «Утешение в скорбях и печалях».

Народные приметы, традиции, запреты 2 декабря

Приметы

Народные приметы этой даты помогают предсказать погоду:

снег предвещает суровую зиму и позднюю весну;

безоблачное небо предвещает морозы;

пасмурная погода говорит о приближении тепла;

смена направления ветра предвещает ухудшение погоды.

В народной традиции 2 декабря называют Аввакумовым днём. Издавна существовало поверье о необходимости тщательного ухода за маленькими детьми в этот день.

Запреты дня

Церковные наставления предостерегают от ругани, сплетен, зависти, жадности и уныния. Народные традиции не одобряют шумных развлечений, нарушения поста и пышных застолий. Считается неблагоприятным начинать новые дела, планировать будущее или отправляться в дорогу.

Разрешённые дела

Аввакум считается защитником детей. Верующие обращаются к нему с просьбами о защите малышей от недугов, повреждений и злых людей, просят спокойного сна для младенцев.

Народная мудрость советует провести в этот день очищение жилища – избавиться от ненужных вещей, а пригодные для использования – отдать нуждающимся.

Именинники дня

По новому стилю именины празднуют: Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис, Сергей, Маргарита.

По старому стилю своих небесных покровителей чтут: Иван, Григорий, Адриан, Денис, Дмитрий, Фёдор, Михаил.

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