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Церковные праздники 19 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 19 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 19 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

19 ноября в церковном календаре — день памяти святого пророка Авдия.

Что это за день

Сегодня церковь чтит память святого пророка Авдия, одного из 12 малых пророков, которые передавали Божественные послания людям. Авдий родился в Бетлееме, был сыном Гомера и начал пророчествовать еще в юном возрасте, всего в 11 лет. Его пророческая деятельность пришлась на период правления царей Израиля Иоаса и Иудеи Амоназара. Авдий оставил значительный след в духовной истории, обращаясь к своему народу с призывом к покаянию и восстановлению веры в Бога. Книга пророка Авдия, которая является частью библейского канона, увековечила его важное послание. Авдий отмечал единство веры и духовную силу, которая помогает преодолевать трудности.

Что нельзя делать 19 ноября

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, садоводством.
  • Запрещается ходить босиком.
  • Не следует пить алкоголь.

Народные приметы 19 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: снег и ветер —  зима будет долгой и холодной;
  • на небе ни одного облачка — ждите заморозков;
  • пасмурно — скоро придет оттепель;
  • птицы летают низко — будут осадки.

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