Церковні свята 2 грудня: чим славен пророк Авакум, яки прикмети та обряди

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

За новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять пророка Авакума. Він входить до числа 12 малих пророків та відомий своїми значущими пророцтвами.

Життєпис святого Авакума розпочався у VII столітті в Єрусалимі. Історичні відомості про нього досить обмежені. Будучи восьмим серед малих пророків, він передрік низку важливих подій: захоплення Ізраїлю Вавилоном, руйнування Храму в Єрусалимі та пришестя Спасителя. Згідно з переказами, Авакум допоміг пророку Даниїлу, принісши йому їжу, коли того кинули до левів. Пророк прожив довге життя.

Свято за старим стилем

За юліанським літочисленням цього дня вшановують пророка Авдія, преподобного Варлаама (першого настоятеля Києво-Печерської обителі) та ікону Богородиці “Утішення у скорботах і печалях”.

Народні прикмети, традиції, заборони 2 грудня

Прикмети

Народні прикмети цієї дати допомагають передбачити погоду:

сніг віщує сувору зиму та запізнілу весну;

безхмарне небо передвіщає морози;

похмура погода говорить про наближення тепла;

зміна напрямку вітру віщує погіршення погоди.

У народній традиції 2 грудня називають Авакумовим днем. Здавна існувало повір’я про необхідність пильного догляду за малими дітьми цього дня.

Заборони дня

Церковні настанови застерігають від лихослів’я, пліткарства, заздрощів, жадібності та зневіри. Народні традиції не схвалюють гучних розваг, порушення посту та пишних застіль. Вважається несприятливим розпочинати нові справи, планувати майбутнє чи вирушати в дорогу.

Дозволені справи

Авакум вважається захисником дітей. Віряни звертаються до нього з проханнями про захист малечі від недуг, ушкоджень та лихих людей, просять спокійного сну для немовлят.

Народна мудрість радить провести цього дня очищення оселі – позбутися непотрібних речей, а придатні до використання – віддати потребуючим.

Іменинники дня

За новим стилем іменини святкують: Степан, Андрій, Іван, Микола, Кирило, Володимир, Матвій, Борис, Сергій, Маргарита.

За старим стилем своїх небесних покровителів вшановують: Іван, Григорій, Адріан, Денис, Дмитро, Федір, Михайло.

Читайте також: