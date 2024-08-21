Яблочную продукцию одесского производителя экспортируют в Европу и США

В Кодыме на севере Одесской области функционирует мощный соковый завод, который за сезон производит до 6 тысяч тонн яблочного концентрата. Готовая продукция поставляется на рынок Украины, а также в страны Евросоюза и США.
О соковом заводе рассказали в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.
Высококачественную продукцию из свежих фруктов, ягод, овощей производит ООО «Соковый завод Кодымский».
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Предприятие работает с 2011 года, а с 2017 года активно начало инвестирование и модернизацию предприятия.
Это позволило расширить ассортимент продукции, которая соответствует новейшим достижениям в технологической переработке фруктов.
Из яблок, которые выращивается на территории Одесской и Винницкой областях, изготавливают фруктово-ягодное, овощное асептическое пюре и яблочный концентрированный сок.
Мощность производственной линии по изготовлению яблочного концентрата — 60 тонн в сутки, а за сезон производится до 6 тысяч тонн.
Выгодное географическое расположение на юге Украины обеспечивает возможность отправки продукции автомобильным и железнодорожным транспортом на европейские рынки и в США.
Напомним, с начала июня в США было экспортировано почти 250 тонн меда, собранного в Одесской области.