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Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

Октябрьский Привоз – это что-то!.. Вот, кажется, рынок есть рынок: продавцы-покупатели, провизия… Но какие краски, какое настроение! Ни тебе летнего ада, ни ливня: любуйся себе, приценивайся, наслаждайся…

Вопросов нет

И люди наслаждаются, неторопливо прохаживаются, прицениваются. А иногда такие вопросы задают, что сразу и не поймешь, что имеется в виду.

***
– А помидоры еще будут? – спрашивает мужчина (почему-то с грустью).

– Когда будут? Вы о чем?

– Я вообще.

– Вообще на Привозе все будет. Даже клубника зимой.

– А помидоры?..

Овощи на Привозе в октябре

***
Женщина смотрит на сало:

– Картинка, а не сало! Хочется смотреть и смотреть.

– Смотрите себе. А лучше покупайте.

– Да не ем я сало.

– Так зачем смотреть?

– А полюбоваться?..

***
Возле яиц:

– А чем эти по тридцать пять отличаются от тех, что по тридцать восемь?

– Размером.

– Да я смотрю, что они вроде как одинаковые.

– Это вам только так кажется.

Другой покупатель:

– Да вы бы с сантиметром пришли, все яйца измерили, а потом уже покупали. И все без вопросов.

– Да у меня вообще никаких вопросов нет. Кроме непонятных цен на яйца.

Одесский Привоз: цены на яйца

Кстати, а что там с ценами – «понятными» и «непонятными»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 25-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 50-80 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 20-30 грн;
  • капуста – 35-50 грн;
  • чеснок – 130-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 10-20 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
Овощи на Привозе: кукуруза
Овощи на Привозе, Одессе, октябрь 2024
Яблоки на Привозе
Овощи на Привозе: картошка
Овощи на Привозе: перец
Овощи на Привозе, крытый корпус
Овощи на Привозе: картошка, капуста

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-70 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 60-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики – 50-90 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 70-80 грн;
  • арбузы – 10-12 грн;
  • дыни – 25-35 грн;
  • виноград — 45-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 35-90 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.

На Привозе: творог и брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Колбасы и сало: цены на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-160 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 50-70 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн; — карп – 60-120 грн.

Одесский Привоз в октябре, рыба

Читаем также и сравниваем: Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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