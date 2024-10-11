Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

Октябрьский Привоз – это что-то!.. Вот, кажется, рынок есть рынок: продавцы-покупатели, провизия… Но какие краски, какое настроение! Ни тебе летнего ада, ни ливня: любуйся себе, приценивайся, наслаждайся…
Вопросов нет
И люди наслаждаются, неторопливо прохаживаются, прицениваются. А иногда такие вопросы задают, что сразу и не поймешь, что имеется в виду.
***
– А помидоры еще будут? – спрашивает мужчина (почему-то с грустью).
– Когда будут? Вы о чем?
– Я вообще.
– Вообще на Привозе все будет. Даже клубника зимой.
– А помидоры?..
***
Женщина смотрит на сало:
– Картинка, а не сало! Хочется смотреть и смотреть.
– Смотрите себе. А лучше покупайте.
– Да не ем я сало.
– Так зачем смотреть?
– А полюбоваться?..
***
Возле яиц:
– А чем эти по тридцать пять отличаются от тех, что по тридцать восемь?
– Размером.
– Да я смотрю, что они вроде как одинаковые.
– Это вам только так кажется.
Другой покупатель:
– Да вы бы с сантиметром пришли, все яйца измерили, а потом уже покупали. И все без вопросов.
– Да у меня вообще никаких вопросов нет. Кроме непонятных цен на яйца.
Кстати, а что там с ценами – «понятными» и «непонятными»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 25-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 50-80 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 20-30 грн;
- капуста – 35-50 грн;
- чеснок – 130-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 10-20 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-70 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 60-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики – 50-90 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 70-80 грн;
- арбузы – 10-12 грн;
- дыни – 25-35 грн;
- виноград — 45-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35-90 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-160 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 50-70 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн; — карп – 60-120 грн.
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