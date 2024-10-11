Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

Вопросов нет

И люди наслаждаются, неторопливо прохаживаются, прицениваются. А иногда такие вопросы задают, что сразу и не поймешь, что имеется в виду.

***

– А помидоры еще будут? – спрашивает мужчина (почему-то с грустью).

– Когда будут? Вы о чем?

– Я вообще.

– Вообще на Привозе все будет. Даже клубника зимой.

– А помидоры?..

***

Женщина смотрит на сало:

– Картинка, а не сало! Хочется смотреть и смотреть.

– Смотрите себе. А лучше покупайте.

– Да не ем я сало.

– Так зачем смотреть?

– А полюбоваться?..

***

Возле яиц:

– А чем эти по тридцать пять отличаются от тех, что по тридцать восемь?

– Размером.

– Да я смотрю, что они вроде как одинаковые.

– Это вам только так кажется.

Другой покупатель:

– Да вы бы с сантиметром пришли, все яйца измерили, а потом уже покупали. И все без вопросов.

– Да у меня вообще никаких вопросов нет. Кроме непонятных цен на яйца.

Кстати, а что там с ценами – «понятными» и «непонятными»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 25-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 50-80 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 20-30 грн;

капуста – 35-50 грн;

чеснок – 130-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

кукуруза (за один кочан) — 10-20 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-70 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 60-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики – 50-90 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 70-80 грн;

арбузы – 10-12 грн;

дыни – 25-35 грн;

виноград — 45-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35-90 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-160 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 50-70 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн; — карп – 60-120 грн.

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