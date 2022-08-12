Центр Одессы окончательно освобожден от баррикад: там можно ездить и гулять

Центральная часть Одессы освобождалась от оборонительных сооружений и конструкций постепенно. Теперь там убрали последние баррикады, закрытыми остаются только проезды к порту.

Как сообщает издание «Думская», на пересечениях Греческой улицы с Пушкинской, Екатерининской и Ришельевской, а также на Екатерининской площади убрали бетонные блоки.

А вот пешеходного центра по выходным дням, как было в прошлом году, в 2022 не будет. Причина – война.

«Теперь центр города снова превратиться в гигантскую парковку, ведь пешеходного центра в этом году не будет. Во-первых, для организации пешеходного центра нужны патрульные полицейские, а во-вторых — многие одесситы уехали, да и туристов не будет. Гулять по центру будет почти некому», — прокомментировал сложившуюся в этом году ситуацию депутат горсовета Петр Обухов.

Напомним, что прошлым летом и осенью центр Одессы был закрыт для авто с вечера пятницы до утра понедельника. Самая большая пешеходная зона в Украине объединяла часть Екатерининской, Ришельевской, Пушкинской и Гаванной улиц, а также Ланжероновскую и Дерибасовскую, переулки Воронцовский и Чайковского.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе снова можно гулять по Екатерининской площади.

Перед этим мы сообщали, что к началу лета в центре Одессы стало меньше баррикад и больше места для прогулок. Но тогда же отмечалось, что Екатерининская площадь и Приморский бульвар на тот момент оставались закрытыми.

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Фото: «Думская»