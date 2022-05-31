В центре Одессы станет больше места для прогулок (фото)

Военные решили немного сократить закрытую зону в центре Одессы, и сейчас там разблокируют некоторые кварталы. Теперь места для прогулок одесситов станет чуть больше, сообщает Телеграм-канал Xydessa.

Так, сегодня одесские коммунальщики демонтировали баррикады, ранее ограничившие движение пешеходов в центре, а также открыли доступ к Оперному театру.

Статуя Лаокоона у здания археологического музея и фонтан «Дети и лягушка» сейчас закрыты вагонкой.

Вокруг Одесской Оперы пока что стоят мешки с песком, но передвижению пешеходов они не мешают. Открыт и сквер Пале-Рояль.

Кроме того, теперь можно пройтись по улицам Ланжероновской, Екатерининской и Ришельевской (на участке от Дерибасовской в сторону Приморского бульвара).

А вот Екатерининская площадь и Приморский бульвар пока что остаются закрытыми.

Напомним, в центре Одессы разбирают укрепления и баррикады.

Ранее с Дерибасовской и прилегающих к ней улиц убрали противотанковые ежи. Эти защитные конструкции отправились в Николаевскую область, в места, где есть непосредственная угроза появления рашистов.

Фото: Думская