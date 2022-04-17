С улицы Дерибасовской убрали противотанковые ежи и баррикады

Недавно в Одессе начали убирать оборонительные конструкции и сооружения с центральных улиц города. Первой довоенный вид вернули Дерибасовской.

Об этом свидетельствуют фотографии одесситов, опубликованный в социальных сетях.

Противотанковый ежи и бетонные блоки убирают в связи с тем, что вероятность непосредственного входа войск российских фашистов в Одессу уменьшилась. Их отправляют в те регионы украины, где идут активные боевые действия. Прежде всего – в соседнюю Николаевскую область.

Николаев сейчас усиленно укрепляется. Там одесские ежи и блоки сейчас нужнее.

Ранее мы уже сообщали, что из центральной части Одессы вывозят оборонительные конструкции.