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С улицы Дерибасовской убрали противотанковые ежи и баррикады

С улицы Дерибасовской убрали противотанковые ежи и баррикады

Недавно в Одессе начали убирать оборонительные конструкции и сооружения с центральных улиц города. Первой довоенный вид вернули Дерибасовской.

Об этом свидетельствуют фотографии одесситов, опубликованный в социальных сетях.

Противотанковый ежи и бетонные блоки убирают в связи с тем, что вероятность непосредственного входа войск российских фашистов в Одессу уменьшилась. Их отправляют в те регионы украины, где идут активные боевые действия. Прежде всего – в соседнюю Николаевскую область.

Николаев сейчас усиленно укрепляется. Там одесские ежи и блоки сейчас нужнее.

Ранее мы уже сообщали, что из центральной части Одессы вывозят оборонительные конструкции.

Еще несколько дней назад главная одесская лица щетинилась противотанковыми ежами, готовая дать жесткий отпор врагу. Сейчас угроза прорыва рашистов уменьшилась и ежи убрали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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