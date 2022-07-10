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В Одессе снова можно гулять по Екатерининской площади

В Одессе снова можно гулять по Екатерининской площади

Екатерининская площадь снова открыта для пешеходов и автомобилей. Площадьзакрыли для прохода и движения в день вторжения россии 24 февраля.

Об этом сообщает издание «Думская».

Екатерининскую площадь в центре Одессы, закрытую с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля, вновь открыли для пешеходов и частично — для автотранспорта.

Депутат Одесского горсовета и глава его транспортной комиссии Петр Обухов рассказал, что площадь освободили от заграждений, что само по себе является позитивным моментом — центр Одессы становится почти таким, каким был до войны.

Но проехать с начала Екатерининской в Воронцовский переулок пока невозможно. Кроме того, остались на месте бетонные блоки, преграждающие движение в направлении порта.

Необходимо лишить центр Одессы транзитной функции для автотранспорта — во-первых, это позволит сохранить памятники архитектуры, во-вторых, значительно снизит нагрузку на инфраструктуру в историческом ареале и сделает наш город более уютным и туристическим,

— считает Петр Обухов.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что к началу лета в центре Одессы стало меньше баррикад и больше места для прогулок. Но тогда же отмечалось, что Екатерининская площадь и Приморский бульвар на тот момент оставались закрытыми.

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Фото: «Думская»

 

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