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Бывшие инкассаторы похитили 700 тысяч гривен

Бывшие инкассаторы похитили 700 тысяч гривен

Почти 700 тысяч гривен украли два бывших инкассатора из платёжного терминала в Одессе.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

В Одессе полицейские задержали двух местных жителей, которые похитили из платежного терминала почти 700 тысяч гривен.

Отмечается, что оба правонарушителя хорошо разбираются в банковском деле, поскольку работали инкассаторами.

Тщательно спланировав преступление, подельники реализовали его в одном из торговых центров на площади Независимости. Пока один из мужчин следил за обстановкой вокруг, другой открыл терминал и забрал кассету с наличными деньгами.

Во время санкционированных обысков в их домах правоохранители изъяли большую часть похищенных денег.

Фигурантам в возрасте 28 и 45 лет объявили подозрение по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и поместили их в изолятор временного содержания.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Одессе.

За кражу денег в больших размерах, совершенное по предварительному сговору в условиях военного положения, мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Одессой парень украл 800 тыс грн и наехал на полицейского.

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Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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