Под Одессой автоворы стащили 450 тыс долларов

На автозаправочной станции возле села Сычавка неизвестные разбили стекло припаркованного автомобиля и украли из него 450 тыс. долларов.

Об этом сообщает издание «Думская», ссылаясь на источники в Национальной полиции.

Так, появилась информация, что неизвестные похитили из автомобиля Mitsubishi Lancer 450 тыс. долл.(порядка 12 млн грн). Машина была припаркована на автозаправочной станции SOCAR возле села Сычавка Одесского района.

Преступление совершили днем 15 сентября. Воры выбили в автомобиле заднее стекло и проникли в машину. Их добычей стали сумка и полиэтиленовый пакет с деньгами.

Автомобиль принадлежит одесситке 1983 г.р., которая работает менеджером продовольственной компании.

В городе и области был введен план «Перехват». Открыто уголовное производство по 185 ст. УК Украины (кража).

Кража, совершенная в особо крупных размерах (превышающих 365 тысяч 400 грн.) или организованной группой (стойким объединением, где есть организатор, пособник, исполнители) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией (принудительным изъятием) имущества преступника.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что к правоохранителям обратилась одесситка 1948 года рождения, которая рассказала, что в ее частный дом через окно пробрался неизвестный и украл 100 тысяч долларов (2,7 млн грн).

Недавно на территории складского комплекса «Нове місто» неизвестные вырвали у женщины сумки с 1 миллионом гривен.

В марте этого года на автостоянке промтоварного рынка разбойники напали на предпринимателя, который торгует текстилем. Добычей преступников стали 14 миллионов гривен.

А неподалеку от 7 километра, возле торгового центра «Метро», преступники отобрали у мужчины пакет с деньгами и скрылись на мопеде, направившись в сторону Одессы. В пакете было 174 тыс. долл., то есть более 4,5 млн. грн.

Источник: “Думская”

Фото Rad-Star