Парень украл 800 тыс грн и наехал на полицейского

Подозреваемый в особо крупном воровстве и нападении не полицейского задержан и взят под стражу без права залога. Преступление произошло в селе Великий Дальник под Одессой.

В сообщении Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области сказано, что злоумышленник сломал двери в одно из почтовых отделений в Большом Дальнике, повредил сейф с деньгами и похитил 800 тысяч гривен.

О преступлении сразу узнали сотрудники уголовного розыска. По их ориентировке правонарушителя остановили патрульные со стационарном посту «Два столба».

Но подозреваемы повел себя дерзко, сбегая на автомобиле, наехал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

Скрывшись от полиции, преступник бросил свой автомобиль частном секторе Одессы. В его машине изъяли принадлежности для взлома окон, дверей и замков и другие вещественные доказательства причастности владельца к преступной деятельности.

Вскоре оперативники задержали и самого подозреваемого вместе с похищенными деньгами, которыми тот так и не успел ими воспользоваться. Подозреваемый оказался жителем Визирской ОТГ, ранее судимый за разбойные нападения.

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