Колишнього мера Одеси заарештують: його звинувачують у тяжкому злочині

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

11 грудня 2023 року суд заочно ухвалив ув’язнити Костусєва.

“Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

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У чому підозрюють екс-мера

У схемі заволодіння майном аеропорту підозрюють бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, а також колишнього мера Одеси Олексія Костусєва та його екс-заступника. За даними слідства, колишній міський голова у 2011 році бізнесмени зареєстрували фірму, організувавши спільне підприємство з міською радою, а отримання згоди депутатів забезпечив саме мер. Внаслідок реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Всім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 ККУ (привласнення майна у особливо великих розмірах). Крім того, двоє бізнесменів також підозрюються у створенні злочинної групи – ч. 3 ст. 27, а колишнього мера – у службовому підробленні – ч. 2 ст. 366 КК України. У жовтні цього року Олексія Костусєва оголосили у розшук.

Нагадаємо, колишній міський голова Одеси з 2014 року не перебуває на території України.

Раніше “Одеське життя” повідомляло про арешт Бориса Кауфмана і Олександра Грановського (Алекса Боруховича).