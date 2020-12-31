Около памятника Дюку появился чисто одесский бык (фото)

Символ наступающего 2021 года — Бык — появился по соседству с памятником Дюку на Приморском бульваре Одессы.

И хотя год Быка по восточным традициям наступает только вечером 12 февраля, символ грядущего года обычно появляется по «нашему» календарю.

Бык чисто одесский: на нем изображен Оперный театр, Дюк, двенадцатый стул и паруса. Ну и еще одесская примета: Бык улыбается, чего и желает всем горожанам в грядущем году.

Бычок, конечно же, сразу стал фотозоной.

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Фото: Мария Котова