Старый-старый Новый рынок: делаем базар и немножко гуляем

Старый-старый одесский Новый рынок, он же Новый базар (единообразия в этом смысле нет до сих пор) — еще одна историческая точка города, куда одесситы неизменно спешат с торбами-кулечками-тачечками. Но кроме того, что здесь привычно делают базар, по этой территории еще и немножко гуляют.

Не проходите мимо

Удивительная вещь: при любом самом базарном (и не очень) дне всегда кажется, что одесситы пришли сюда еще и отдохнуть. На Новом рынке редко когда бывает то столпотворение, которое сразу поражает на Привозе. Впрочем, никаких сравнений: это два совершенно разных мира.

Картинка дня. На Новом тише, чем обычно, «пекло». Суть происходящего возмущенно, но беззлобно высказывает одна из реализаторов:

— Не, ну что делается?! Люди одни вентиляторы и мороженое с водой покупают. У них от этой адиотской жары аппетит пропал! Ну шо ж вы проходите мимо? У нас же тут лапша, ну точно, как домашняя, и сахар для ваших же закруток!

Да, на улице — зной, но кушать ведь все равно хочется, вот и спешат сюда десятилетиями и десятилетиями одесситы и гости города. А время не стоит на месте, и Новый рынок совершенно преобразился, его часто зовут «самым интеллигентным», «тихим», а еще «дорогим».

Не ищите здесь мусор «на полу». Везде плитка, чистота, скамейки и даже зоны отдыха.

Где нет навеса — будет вам тент, только торопиться не надо, здесь это не принято. Сюда мамочки приходят делать покупки с колясками, дети постарше спокойно въезжают в ворота на самокатах. Даже велосипедисты делают покупки, практически не слезая со своих железных коней.

Животинки и украшения

Кошка Базарина, теперь увековеченная в «памятнике», гордо встречает вас у входа в молочно-мясной корпус. Орел и лев устроились у центрального входа, мурал — у входа на оптовый.

К кошечкам-собачкам (тем, которые стали «своими»), здесь отношение особенное. Кормушки-поилки — это постоянная примета рынка. Коты здесь вообще сродни той же Базарине, прожившей всю свою кошачью жизнь на Новом: упитанные, спокойные, дружелюбные.

Ну а тот самый молочно-мясной корпус, который теперь трудится аж до десяти вечера — так это ж вам целый оазис. Я уже не говорю «за новые картинки», которыми он украшен: тут вам и осовремененный типично сельский сюжет, и одесские мотивы.

«Как можно покупать молочные продукты или мясо в другом месте?» — удивляются те, кто привычно приобретает их только здесь.

Новый базар — это еще и место отдыха. Крошечные кофейни со своими завсегдатаями — его особая примета. Столики в тенечке, привычный обмен новостями — и все это тоже всегда неторопливо, словно никто никогда никуда не спешит.

Еще примета рынка: почти каждая торговая точка как-то рекламно украшена. Здесь иногда выставляют и целую инсталляцию, и единичную призывную «штучку», только покупайте.

«Здесь точат все…»

Новый рынок богат не только продуктами, одеждой, стройматериалами (в общем, всем). Это еще и местный «комбинат бытовых услуг». Чинят здесь все, зачастую «по ходу».

На Новом торгуются тихо. Если вы в поисках острых ощущений и ждете, чтобы вас с вашими претензиями «послали», то вам не сюда. На Новом это не очень принято. Бойкие продавщицы и продавцы умеют обходить острые углы: ответят с беззлобным юмором на откровенное хамство и обязательно намекнут, что «за политику — это не к нам, мы тут торгуем». Исключения, конечно, бывают, но редко.

При этом и здесь можно ходить с блокнотом, если вы любитель «одессизмов» и с фотоаппаратом, если вы поклонник чисто одесских штучек.

«Здесь точат все и даже…», «Мы поможем вам проснуться» (одна из реклам кофе), загадочный бордик «Два перца», внезапная гитара на «крыше» кулинарного отдела и многое-многое другое — все это к вашей радости, если вы в поисках колорита на старом-старом Новом рынке.

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