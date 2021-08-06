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Август по-одесски: Новый базар в переливах лета и цен (фото)

Август по-одесски: Новый базар в переливах лета и цен (фото)

Одесский Новый базар – это вам не Привоз с его извечной суетой и суетной активностью. Здесь продукты покупают неспешно, стараются еще и пройтись-прогуляться. Сюда заезжают на велосипедах, а картинка «мама покупает продукты, а заодно радует познавательной прогулкой малыша в коляске» – дело здесь привычное.

Зоны отдыха со скамейками, возможность посидеть за чашечкой кофе или молочным коктейлем под зонтиком – это все признаки сегодняшнего Нового базара, который, между тем, все равно остается рынком.

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И самое время разузнать, что здесь почем в первую декаду августа. Цены указаны за один килограмм.

Овощи

  • Картофель – 12-15 грн. Все еще можно купить очищенную молодую картошечку в кулечке – 30-35 грн.
  • Огурцы – 8-30 грн.
  • Помидоры – «обычные» – 15-30 грн, сорт «Микадо», «Черный принц» – 30-45 грн.
  • Кабачки – от 5 (такие попались только в одном месте) до 15 грн.
  • Баклажаны («синие») – 20-40 грн.
  • Болгарский перец – 15-45 грн.
  • Белокачанная капуста – от 12 до 20 грн.
  • Цветная капуста – 25-35 грн.
  • Лук – от 10 до 15 грн.
  • Морковь – 8-15 грн.
  • Кукуруза – от 6 до 10 грн за початок.
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Фрукты

  • Кое-где еще «попадается» клубника – от 70 до 80 грн.
  • Дыни – 10-20 грн.
  • Арбузы – 10-15 грн.
  • Персики – 30-60 грн.
  • Абрикосы – 40-75 грн.
  • Сливы – 25-60 грн.
  • Виноград – 50-100 грн.
  • Смородина черная – 60-75 грн.
  • Вишня – 55-70 грн.
  • Яблоки урожая этого года – 30-35 грн.
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Что в мясо-молочном корпусе (он же – «выставочный комплекс»)?

  • Телятина (задняя часть) – 170-190 грн, телячья лопатка – 150-160 грн, шея – 140-160 грн.
  • Свиная шея – 150-170 грн, задняя часть – 130-150.
  • Брынза – 120-150 грн
  • Творог – 50-100 грн.
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Ранее мы рассказывали, что почем на одесском Привозе в августе.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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