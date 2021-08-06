Август по-одесски: Новый базар в переливах лета и цен (фото)

Одесский Новый базар – это вам не Привоз с его извечной суетой и суетной активностью. Здесь продукты покупают неспешно, стараются еще и пройтись-прогуляться. Сюда заезжают на велосипедах, а картинка «мама покупает продукты, а заодно радует познавательной прогулкой малыша в коляске» – дело здесь привычное.

Зоны отдыха со скамейками, возможность посидеть за чашечкой кофе или молочным коктейлем под зонтиком – это все признаки сегодняшнего Нового базара, который, между тем, все равно остается рынком.

И самое время разузнать, что здесь почем в первую декаду августа. Цены указаны за один килограмм.

Овощи

Картофель – 12-15 грн. Все еще можно купить очищенную молодую картошечку в кулечке – 30-35 грн.

Огурцы – 8-30 грн.

Помидоры – «обычные» – 15-30 грн, сорт «Микадо», «Черный принц» – 30-45 грн.

Кабачки – от 5 (такие попались только в одном месте) до 15 грн.

Баклажаны («синие») – 20-40 грн.

Болгарский перец – 15-45 грн.

Белокачанная капуста – от 12 до 20 грн.

Цветная капуста – 25-35 грн.

Лук – от 10 до 15 грн.

Морковь – 8-15 грн.

Кукуруза – от 6 до 10 грн за початок.

Фрукты

Кое-где еще «попадается» клубника – от 70 до 80 грн.

Дыни – 10-20 грн.

Арбузы – 10-15 грн.

Персики – 30-60 грн.

Абрикосы – 40-75 грн.

Сливы – 25-60 грн.

Виноград – 50-100 грн.

Смородина черная – 60-75 грн.

Вишня – 55-70 грн.

Яблоки урожая этого года – 30-35 грн.

Что в мясо-молочном корпусе (он же – «выставочный комплекс»)?

Телятина (задняя часть) – 170-190 грн, телячья лопатка – 150-160 грн, шея – 140-160 грн.

Свиная шея – 150-170 грн, задняя часть – 130-150.

Брынза – 120-150 грн

Творог – 50-100 грн.

Ранее мы рассказывали, что почем на одесском Привозе в августе.

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