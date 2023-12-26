Ограничено пригодные, инвалиды 3-й группы, женщины: кто подлежит мобилизации по новому законопроекту

Информация взята из пояснительной записки к законопроекту. Сам законопроект будут обсуждать в Комитете Верховной Рады.

Кто подлежит мобилизации согласно новому законопроекту

Одним из пунктов законопроекта есть то, что из перечня выводов ВЛК изымается вывод об ограниченной пригодности. А все, кто раньше имел такое заключение, будут обязаны пройти повторную медкомиссию.

Также в пояснительной записке указано, что при мобилизации все граждане Украины (нет разделения на полы) с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК.

Что касается граждан, стоящих на военном учете, то они обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные.

Если человек находится в Украине, то он должен самостоятельно прийти в ТЦК. Если же за границей, то должно сообщить об этом по контактам, указанным на официальном сайте территориального центра комплектования.

Также согласно законопроекту пригодными для мобилизации станут люди с третьей группой инвалидности. К этой же группе инвалидности относятся люди, у которых отсутствует почка, глаза или легкое. Также люди с отсутствующими пальцами на верхних конечностях, с редкими генетическими болезнями, чужеродным телом в сердечной мышце.

Кто исключен из перечня к мобилизации

Но есть категории, точно не подлежащие мобилизации — опекуны детей-сирот, на содержании которых есть дети с инвалидностью 1-й и 2-й группы (даже совершеннолетние), которые ухаживают за женой или мужем, родителями, опекуны недееспособного лица.

Также мобилизации не подлежат:

От мобилизации и защиты Украины на фронте освобождаются действующие народные депутаты Украины и народные депутаты Верховной Рады АР Крым.

Что касается уклонения от мобилизации, то в законопроекте предложены рычаги давления на граждан:

Также предлагается расширить список органов, которые будут привлекать украинцев в ряды Вооруженных сил — ЦПАУ, центры занятости и центры рекрутинга.

Планируется также предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации.

Также в законопроекте идет речь о ротации военных — не более 6 месяцев на «нуле», с последующим отводом не менее чем на 2 месяца.