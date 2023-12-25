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В Украине могут мобилизовать полмиллиона человек: что готовят в Кабмине

В Украине могут мобилизовать полмиллиона человек: что готовят в Кабмине

Командование ВСУ внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военнообязанных. Сегодня, 25 декабря, Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине. 

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии, военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных, а правительство занимается разработкой правил мобилизации.

«Сегодня правительство должно было внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о «Дии» и т.д.» , – говорится в сообщении.

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Просто набрать новых людей и не решать проблемы тех, кто служит сейчас — не выход, говорит лидер фракции «Слуга народа».

«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на праздники», — подчеркнул Давид Арахамия.

Напомним, 19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. Президент готов рассмотреть вопрос мобилизации мужчин до 27 лет, если в законе будут приведены правильные доводы.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что большое количество людей армии нашего государства необходимо, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

В Минобороны Украины после этого заявили, что в любом случае наберут в армию «нужное» количество людей — добровольно или принудительно.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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