Чи блокуватимуть банківські картки та рахунки ухилянтам: що кажуть у Нацбанку

25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

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Як зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний, НБУ оприлюднив законопроект, але питання мобілізації не входить до зони компетенції Нацбанку.

Однак згодом перша заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова прокоментувала можливість накладання фінансових обмежень на ухилянтів.

У контексті можливого ухвалення змін до закону про мобілізацію в суспільстві багато говорять про обмеження для військовозобов’язаних, які не з’явилися в ТЦК для уточнення даних. Серед поширених думок – блокування банківських карткових рахунків.

Однак на сьогоднішній день інформацію про конкретного клієнта банку, зокрема стан та номер його рахунку можуть розкривати третім особам лише в дуже обмежених випадках, і найчастіше йдеться виключно про рішення суду.

Я хочу вірити, що цього не дійде. Ми себе позиціонували як цифрову країну, я не думаю, що нам слід робити такі фінансові репресії, мають бути залучені інші механізми. І ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації… Усього цього можна досягти цивілізованим способом, — каже перша заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Про негативні наслідки таких рішень говорять і представники банківської сфери, зазначаючи, що обмеження прав на банківські послуги — це не лише блокування банківських рахунків, арешт карток чи заборона грошових переказів. Це ще й кредитні послуги, зокрема погашення кредитів — фінустанови можуть мати справу з їх масовим неповерненням.

Які ще обмеження для ухилянтів хочуть прийняти у Раді

У законопроекті щодо удосконалення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (№10378), внесених до Верховної Ради, описано обмеження для тих, хто ухиляється від служби.

Відповідно до запропонованої нової ст. 20-1 Закону військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки, визначені ч. 3 ст. 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за повідомленням керівника ТЦК, вносяться до Єдиного реєстру боржників і до них можуть застосовуватися такі обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на використання та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова у укладанні кредитного договору, договору позички;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

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