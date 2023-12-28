Новый законопроект о мобилизации нарушает конституционные права: омбудсмен по правам человека

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что когда законопроект №10378 зайдет к нему на официальное согласование, он будет писать обо всех нормах, нарушающих права человека согласно Конституции Украины и международному праву.

Я жду официального направления этого законопроекта ко мне. Мы в Офисе омбудсмена тщательно будем его изучать и я буду вносить свои возражения, —

сказал омбудсмен в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

В законопроекте есть ряд ограничений в отношении лиц, уклоняющихся от мобилизации, даже на первый взгляд нарушающих конституционные права. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно, —

объяснил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что когда мы с одной стороны защищаем наше государство, защищаем всех граждан, мы не можем превратиться в страну с которой воюем и превратить Конституцию с ее нормами и правами в обычную бумажку.

Напомним, что внесенный Кабмином законопроект предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации.

Например, если военнообязанные будут уклоняться от мобилизации, они не смогут пользоваться собственным транспортом, получить водительские права, выезжать за границу, совершать операции с движимым и недвижимым имуществом, получить кредит, воспользоваться льготами и т.д.

Также, согласно законопроекту, лица, отказывающиеся проходить медосмотр, могут попасть в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, предлагают в десять раз увеличить штраф за нарушение правил военного учета. Также может возрасти штраф за нарушение правил мобилизации и военной службы: с 8,5 тыс. грн. до 34-85 тыс. грн. (а в условиях особого периода — от 153 до 204 тыс. грн.).

А еще в законопроекте рассмотрят возможность задерживать нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств. В настоящее время админзадержание не превышает трех часов.

Также «Одесская жизнь» писала, что в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных «Оберег», в базе которого содержатся персональные и служебные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет.