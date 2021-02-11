Пожилые люди чаще других страдают от хитрости аферистов. Из-за этого многие старики перестают доверять незнакомым людям и относятся с подозрением ко всем подряд. Чтобы не очутиться в опасной ситуации, нужно знать несколько правил, которые помогут избежать ловушек, расставленных мошенниками.

Не открывайте дверь незнакомым людям

Даже если они представляются работниками соцслужб и предлагают материальную помощь. Они могут даже показать вам пачку купюр, чтобы подтвердить свои слова. Не соблазняйтесь, иначе вы потеряете больше. Если вам будут положены какие-то дополнительные деньги, домой их вам точно не принесут. Скорее всего, вы получите их на банковскую карточку или в почтовом отделении, где получаете пенсию.

Не вступайте в полемику со стоящими за дверью

Если это аферисты, они отличные психологи и замечательно умеют уговаривать. Вы сами не заметите, как откроете им дверь. Повесьте рядом с телефоном список номеров коммунальных, социальных, аварийных служб, полиции, поликлиники, службы газа, горячей линии вашего банка и мобильного оператора, чтобы в случае необходимости можно было с ними связаться и проверить информацию.

Не беседуйте с незнакомыми людьми по телефону

Не стоит разговаривать с незнакомыми по телефону, даже если они знают вашу фамилию, имя, отчество, адрес, чем вы болеете и так далее. Получить такие данные для аферистов не составляет особого труда, и они пользуются этим, чтобы выманивать деньги. Могут сообщить, к примеру, что ваш родственник попал в больницу или в полицию и ему срочно требуется крупная сумма.

Вместо того чтобы паниковать, позвоните тому, кто якобы пострадал, – скорее всего, с ним все в порядке. Что бы люди за дверью вам ни обещали, никогда не вступайте с ними в диалог. А если вас начинают запугивать, позвоните соседям, с которыми дружите, или родственникам.

Не покупайте товары на уличных распродажах

Тем более не стоит покупать что-то с рук, как бы вас ни уговаривали приобрести «хорошую вещь почти даром». Обладающие известной ловкостью уличные мошенники могут продать вам совершенно негодный товар, который придется просто выбросить.

Не занимайтесь самолечением и не ищите рецепты в интернете

Помните, что многие «врачи», которые дают советы на интернет-сайтах, не всегда имеют медицинское образование. Также никогда не покупайте медицинские препараты по объявлениям в интернете. Практически всегда это реклама очередной пищевой добавки, которая в лучшем случае не принесет никакой пользы, а в худшем – вызовет дополнительные проблемы. Кроме того, аферисты могут ходить по домам и предлагать «чудодейственные» лекарства, излечивающие именно ваш недуг. Не верьте: таким способом распространяют только подделки.

Не соглашайтесь на оформление дополнительной банковской карты

Разве что вы делаете это по собственному желанию в отделении банка или при помощи своих родных. Никогда, никому и ни при каких условиях не сообщайте пин-код (пароль) вашей банковской карты. Эту информацию у вас не имеют права требовать даже сотрудники банка, не говоря уже о посторонних лицах.

Не участвуйте в акциях, лотереях, конкурсах и викторинах от неизвестных компаний

Тем более если в условиях сказано, что вы должны заполнить и отправить по неизвестному адресу анкету со своими паспортными данными и собственноручной подписью. Чем более крупный выигрыш вам предлагают, тем скорее эта акция может оказаться мошеннической. Также никогда не соблазняйтесь на предложения получить какой-то подарок бесплатно. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Фото: sevop.ru

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