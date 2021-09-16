Представьте ситуацию — у вас звонит телефон, на экране высвечивается имя близкого человека или родственника. Вы берете трубку, но там незнакомый голос рассказывает что-то про ДТП и деньги, которые нужно срочно перевести на карту.

Что вы будете делать в такой ситуации? Ведь звонят с номера вашего родственника.

Но вся штука в том, что ваш родственник стоит прямо перед вами и его телефон тоже при нем. И у него все в порядке, ни в какое ДТП он не попадал.

Как такое вообще возможно? Неужели мошенники сделали копию его sim-карты? Давайте посмотрим, в чем тут дело и как можно понять, что вас обманывают.

Как этот фокус работает?

Для подмены звонков используют IP-телефонию. Это технология, которая позволяет звонить через интернет без sim-карты. Можно даже не пользоваться телефоном, а делать это прямо с компьютера или ноутбука. Например, в популярной программе Skype за дополнительную плату можно звонить на обычные телефонные номера или принимать звонки со всего мира.

Когда звонок поступает на телефон, то мы видим либо номер абонента, либо имя контакта, если он у нас записан. Эта услуга называется Caller ID — мы видим кто нам звонит, видим его идентификатор.

Однако, этот Caller ID можно задавать вручную с помощью специального оборудования. Вы сами каждый день с этим сталкиваетесь, когда получаете sms-сообщения от Новой почты, аптек, магазинов. Обратите внимание, что вместо номера указано имя, хотя вы не сохраняли в контактах эти компании. Вот так это и работает. Некоторые недобросовестные операторы IP-телефонии предоставляют своим клиентам возможность самостоятельно подменять Caller ID.

Значит мне могут позвонить и вместо номера отобразится «Мама», «Сестра» или «Славик»?

Да, это возможно. Если у вас в телефоне сестра записана просто как «Сестра», то мошенники могут попытать удачу и позвонить. Но если им известен настоящий номер вашего родственника, то они могут подставить его вместо Caller ID. Потому что можно писать не только буквами, но и цифрами.

И когда на ваш телефон поступит звонок с фальшивого номера, то из телефонной книги «подтянется» оригинальное имя контакта — как вы его записали.

И можно как-то определить, что звонят с фальшивого номера?

Вообще, этим должны заниматься операторы мобильной связи. У них есть средства для автоматической блокировки звонков от недобросовестных операторов IP-телефонии.

Если же фальшивый звонок все-таки прошел через фильтры и блокировки оператора, то понять, что звонят мошенники не получится. Телефоны не умеют определять поддельные номера.

Однако, если вы взяли трубку, а там вместо «Сестры» или «Славика» какие-то непонятные люди, которые кажутся вам подозрительными — смело сбрасывайте звонок. Затем открываете Контакты в телефоне, выбираете там свою «Сестру» или «Славика» и перезваниваете.

Дело в том, что мошенники могут подделать номер вашего родственника, но принимать звонки на него — они не в силах. Звонок будет переадресовываться оператору IP-телефонии. Поэтому при любых сомнениях кладите трубку и перезванивайте родственнику, записанному в телефонной книге.

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