Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мошенники «устраивают» детей в школы

В Одессе некоторые агентсва недвижимости решили незаконно зарабатывать на родителях, которые хотят определить детей в желаемую школу. Не ту, которая находится по месту регистрации жительства.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

О мошеннической схеме на своей страннице в Facebook рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По её информации, в отдельных агентствах недвижимости развернули бизнес — «регистрацию договоров аренды», чтобы ребёнок мог пойти в школу, которую выбрали родители.

«За один вчерашний день в школах Суворовского и Киевского районов, где напряженная ситуация с местами в школах, уже несколько десятков договоров. По кулуарным данным, стоимость достигает 300 долларов. Ребенок зарегистрирован и живет в Радужном, а договор в микрорайоне одесских школ. Как пример», — пишет чиновница.

Буйневич отметила, что все такие договоры отправят на проверку правоохранителям. Она призвала руководителей агентств объяснить своим сотрудникам, «что хорошую славу мы обеспечим как агентству, так и персонально шулеру от недвижимости».

Также чиновница посоветовала родителям не тратить средства, а обращаться к руководству общин.

«Те же, кому предложили такую ​​услугу, от вас два шага: заявление мне и в полицию. Мы поможем с местом в качестве бонуса за разоблачение мошенников», – Буйневич.

Обращаться в департамент образования и науки Одесского горсовета можно по тел. (048) 725 35 93.

Напомним, с 29 марта, после весенних каникул, в Одессе учащиеся 5-11 классов обучаются дистанционно, а младшеклассники – по желанию родителей.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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