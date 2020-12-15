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«Карантинные» мошенники: как одесситам не попасться на их удочку?

«Карантинные» мошенники: как одесситам не попасться на их удочку?

Не успели в Украине, и в частности в Одессе, начать принимать заявки в приложении «Дія» на выплаты «карантинных» компенсаций, как тут же активизировались нечистые на руку граждане, готовые «помочь». Но «помощь» их весьма своеобразная: мошенники безусловно «помогут», но не получить компенсацию за локдаун, а, напротив, лишиться своих кровных.

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По данным киберполиции, в новой мошеннической схеме, как правило, фигурирует видео, на котором президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. А в описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь могут получить не только предприниматели, но и все желающие.

Тем, кто перейдет по указанной ссылке, предлагают заполнить форму с персональными данными и указать номер банковской карты. Затем у «получателей компенсации» начинают выманивать деньги якобы на оплату услуг юриста, получение электронной подписи, прохождения идентификации и тому подобного. Как правило, для этого мошенники задействуют встроенный чат-бот.

Естественно, после выполнения таких действий никакую компенсацию никому не выплачивают. При этом наивные и доверчивые граждане не только лишаются денег, но и «сливают» аферистам свои личные данные, что делать крайне нежелательно.

Как не попасть на удочку мошенников? В киберполиции советуют:

  • получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;
  • в случае разглашения личной информации обратиться в банк и заблокировать карту;
  • в случае подозрения на мошенничество немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Отметим, что единственный способ получить компенсацию – скачать приложение «Дія», заполнить форму и ждать выплату на карту.

По данным Минцифры, компенсации получили уже более 33 тысяч украинцев. Между тем, судя по количеству одобренных заявок, процент отказов довольно высок. Да и приложение ломится от желающих: в секунду пользователи отправляют более 1000 запросов.

Как сообщалось ранее, с 14 декабря предприниматели могут воспользоваться правом получения компенсации за локдаун, который будет действовать в стране в январе 2021 года.

Фото: kumar.dn.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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