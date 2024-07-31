Понад 80 перехресть в Одесі стали безпечнішими: список

Понад 80 перехресть в Одесі стали безпечнішими: список

На сьогодні вже 85 перехресть у центральній частині Одеси обладнано світлофорами з блоками безперебійного живлення.

Про це повідомив голова Приморської райадміністрації Марат Корольов.

В Одесі продовжують встановлювати блоки безперебійного живлення на світлофорах, щоб під час відключень світла вони працювали від шести до восьми годин в автономному режимі.

Раніше повідомлялося, що зараз триває модернізація світлофорів на складних перехрестях міста.

Нагадаємо, під час тривалих вимкнень світла цього літа в Одесі сталося кілька ДТП через непрацюючі світлофори. Серед постраждалих – діти.

До теми: У центрі Одеси сталася ДТП через непрацюючий світлофор: автомобіль розбитий вщент, четверо людей у лікарні

Публікуємо повний список світлофорів із резервним живленням:

світлофори
світлофори

світлофори

світлофори

 

 

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