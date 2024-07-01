В Одессе снова произошло ДТП из-за неработающего светофора: пострадал ребенок

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 30 июня, около 20 часов на улице Балковской, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что 38-летний водитель Volkswagen Touareg наехал на ребенка, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, движение на котором на тот момент не регулировалось светофором из-за отсутствия электроснабжения.

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Пострадавшую доставили в больницу с различными телесными повреждениями, а водителя проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Сейчас следователи решают вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе на углу улиц Большая Арнаутская и Европейская «Dodge» влетел в столб, чтобы избежать наезда на пешеходов, которых водитель вовремя не разглядел в темноте. В результате ДТП травмировались четыре человека, среди которых — два ребенка.

Напомним, в Одессе из 358 светофорных объектов только 122 оборудованы альтернативными источниками питания.