В центре Одессы произошло ДТП из-за неработающего светофора: автомобиль разбит вдребезги, четверо людей в больнице

Автопроисшествие произошло в среду, 26 июня, около 22 часов на углу улиц Большая Арнаутская и Европейская, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель легкового автомобиля Dodge, приближаясь к перекрестку, на котором из-за отсутствия электроэнергии не работал светофор, не сразу заметил пешеходов, пересекавших дорогу по пешеходному переходу, и чтобы избежать наезда на людей, повернул в сторону и въехал в столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо пассажиров мужчины: две женщины 39-ти и 36-ти лет и двое 11-летних мальчиков. Их с различными травмами доставили в больницу.

Сам водитель чудом не пострадал. Его проверят на состояние опьянения.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства автомобиль помещен на штрафплощадку и назначен ряд экспертиз.