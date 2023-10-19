Жителі Одеської області стають жертвами торговців людьми: яку допомогу їм надають

Про це розповіла заступник директора, начальник управління соціальних послуг департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВ Юлія Жукова.

За останні п’ять років на Одещині набули статусу постраждалих від торгівлі людьми 45 осіб. Здебільшого це громадяни та громадянки, які примусово працювали на господаря – у тому числі за кордоном. Вони втратили здоров’я. Звісно, таким людям потрібна допомога. Тому ми займаємось такими постраждалими», – зазначила чиновниця.

За її словами, від торгівлі людьми найчастіше страждають жінки, цього року їх сім:

Цього року п’ять осіб отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Ще на двох людей ми зібрали весь необхідний пакет документів, щоб вони також набули цього статусу.

Також вона зазначила, що у разі звернення ОВА надає всю необхідну допомогу зі збирання документів, після набуття статусу здійснюється одноразова грошова допомога у розмірі трьох прожиткових мінімумів. Крім цього, людей за необхідності можуть розмістити у притулках та надати психологічну допомогу.

Як не стати жертвою торгівлі людьми

Як захистити себе і не стати жертвою торгівлі людьми:

не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;

не погоджуйтесь на роботу сумнівного характеру;

не беріть у позику у незнайомців;

підтримуйте зв’язок із рідними;

якщо ви шукаєте роботу за кордоном, співпрацюйте лише з офіційними організаціями-посередниками, які мають ліцензію.

Пам’ятайте, що привабливі на перший погляд пропозиції роботи чи житла приховують лише ілюзії кращого життя.

Вивчіть телефони екстрених служб:

1547 – Національна гаряча лінія протидії торгівлі людьми, запобіганню та протидії насильству за ознакою статі;

112 – Служба екстреної допомоги в ЄС.

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