Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области трое моряков стали жертвами торговли людьми

В Одесской области трое моряков стали жертвами торговли людьми

В этом году в Одесской области трое моряков получили официальный статус пострадавших от торговли людьми.

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Об этом сегодня, 15 октября, рассказала журналистам представительница Фонда ООН в области народонаселения в Украине Людмила Акимова.

По данным Акимовой, такой статус морякам в Украине дали впервые с 1991 года. Хотя в реальности пострадавших от трудового или сексуального рабства наших сограждан сотни тысяч. Только по официальным данным, в Украине жертвами торговцев людьми с 1991 года стали около 230 тысяч человек, из них 96% – это взрослые, а 4% – дети, среди которых 65% составляют девочки и 35% – мальчики.

Вместе с тем наказать торговцев живым товаров достаточно сложно.

«С 2012 года в Одесской области обнаружили всего 56 преступников в сфере торговли людьми. У нас есть 149-я статья Криминального кодекса Украины. Но доказать факт, что человек был продан в рабство, невероятно сложно по многим причинам. Во-первых, люди замалчивают, боятся, их шантажируют. Если человек не обращается, то правоохранители не могут ничего доказать», – говорит Акимова.

Так, в этом году в Одесской области открыли всего 15 уголовных дел по статье «Торговля людьми» (ст. 149 УК Украины) и объявили 10 подозреваемых.

«В основном криминальные дела касаются сексуальной эксплуатации. К сожалению, действительно женщины и девочки страдают от этого. Но 93,3% преступлений в сфере торговли людьми относятся к трудовой эксплуатации. В Европе требуется дешевая рабочая сила. И Украина является поставщиком», – отмечает Акимова.

Те, кто пострадал от торговли людьми, могут обращаться за помощью:

  • в общественное движение «Вера, Надежда, Любовь» – тел. (048) 777 25 17;
  • в благотворительный фонд «Каритас Украины» – тел. (048) 704 00 45;
  • на национальную горячую линию по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов по тел. 527 и 0 800 505 501.

Отметим, 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми, на одесских улицах во всех районах города волонтеры общественного движения «Вера, Надежда, Любовь» будут консультировать горожан по вопросам торговли людьми.

Фото: Liga.net

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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