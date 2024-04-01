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За издевательство над бездомными троих одесситов могут отправить в тюрьму на 15 лет

За издевательство над бездомными троих одесситов могут отправить в тюрьму на 15 лет

В Одессе будут судить трех мужчин, которые заставляли бездомных попрошайничать и отбирали у них собранные деньги. За содеянное им грозит до 15-ти лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следователи установили, что одессит и двое его приятелей подыскивали на улицах города бездомных и вербовали их для попрошайничества.

Сообщники насильно удерживали мужчин и женщин в подвале арендованного дома, где консультировали относительно «работы».

Утром их на автомобиле отвозили в общественные места с большим скоплением людей, сажали в инвалидные коляски, и до вечера они попрошайничали.

В течение всего дня за «работниками» наблюдали, а вечером забирали у них всю «выручку» и отвозили в подвал. При попытке убежать их избивали.

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Большую часть вырученных средств злоумышленники делили между собой, а остальные тратили на еду для «рабочих» и обслуживание автомобилей.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, «черновые» записи с указанием доходов, инвалидные коляски и документы «подопечных».

За торговлю людьми фигурантов будут судить по 149-й статье Уголовного кодекса Украины. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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